"Сады Придонья" в 2023 году увеличили прибыль в 1,5 раза на фоне роста производства

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - АО "Сады Придонья" (Волгоградская область) в 2023 году получило 2,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году, говорится в отчете компании.

Выручка от продаж выросла на 42%% до 28,9 млрд рублей. Согласно отчету, основную выручку компании приносит реализация соковой продукции из фруктов и овощей, детского питания и диетических пищевых продуктов.

Ранее сообщалось, что "Сады Придонья" в 2023 году увеличили сбор плодоовощной продукции на 29% к 2022 году – собственный урожай составил более 107 тыс. тонн; мощности переработки – на 30% до 137 тыс. тонн; выпуск готовой продукции – на 50% до 526,5 тыс. тонн.

Основные финпоказатели АО "Сады Придонья" (в тыс. рублей):

Показатели 2023 г. 2022 г. Динамика Выручка от продаж 28 908 651 20 401 000 41,7 % Себестоимость продаж 19 723 977 14 635 794 34,8 % Валовая прибыль 9 184 674 5 765 206 +1,6 раза Прибыль от продаж 3 279 664 1 966 333 +1,7 раза Прибыль до налогообложения 2 706 866 2 014 792 34,4 % Чистая прибыль 2 233 771 1 495 006 +1,5 раза

Кредиторская задолженность общества выросла с 3 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 5,1 млрд рублей на 31 декабря 2024 года, дебиторская – с 4,9 млрд до 6,8 млрд рублей.

Нераспределенная прибыль на конец прошлого года составила 10,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что "Сады Придонья" в среднесрочной перспективе планируют увеличить на 25% площади яблоневых садов – до 10 тыс. га, вишневых садов – на 20% до 600 га. Кроме того, в ближайших инвестиционных планах компании возвести еще один завод по переработке яблок мощностью 1 тыс. тонн в сутки, организовать работу дополнительного цеха №3 мощностью 1 тыс. тонн в сутки, построить два склада на 10 тыс. тонн каждый

АО "Сады Придонья" занимается выращиванием фруктов и овощей в Волгоградской, Саратовской и Пензенской областях. Мощности по переработке и производству готовой продукции расположены рядом с основным сельскохозяйственным подразделением компании – в поселке Сады Придонья Городищенского района Волгоградской области.