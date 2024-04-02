"Сады Придонья" в 2023 году увеличили прибыль в 1,5 раза на фоне роста производства
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - АО "Сады Придонья" (Волгоградская область) в 2023 году получило 2,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году, говорится в отчете компании.
Выручка от продаж выросла на 42%% до 28,9 млрд рублей. Согласно отчету, основную выручку компании приносит реализация соковой продукции из фруктов и овощей, детского питания и диетических пищевых продуктов.
Ранее сообщалось, что "Сады Придонья" в 2023 году увеличили сбор плодоовощной продукции на 29% к 2022 году – собственный урожай составил более 107 тыс. тонн; мощности переработки – на 30% до 137 тыс. тонн; выпуск готовой продукции – на 50% до 526,5 тыс. тонн.
Основные финпоказатели АО "Сады Придонья" (в тыс. рублей):
|Показатели
|2023 г.
|2022 г.
|Динамика
|Выручка от продаж
|28 908 651
|20 401 000
|41,7 %
|Себестоимость продаж
|19 723 977
|14 635 794
|34,8 %
|Валовая прибыль
|9 184 674
|5 765 206
|+1,6 раза
|Прибыль от продаж
|3 279 664
|1 966 333
|+1,7 раза
|Прибыль до налогообложения
|2 706 866
|2 014 792
|34,4 %
|Чистая прибыль
|2 233 771
|1 495 006
|+1,5 раза
Кредиторская задолженность общества выросла с 3 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 5,1 млрд рублей на 31 декабря 2024 года, дебиторская – с 4,9 млрд до 6,8 млрд рублей.
Нераспределенная прибыль на конец прошлого года составила 10,1 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что "Сады Придонья" в среднесрочной перспективе планируют увеличить на 25% площади яблоневых садов – до 10 тыс. га, вишневых садов – на 20% до 600 га. Кроме того, в ближайших инвестиционных планах компании возвести еще один завод по переработке яблок мощностью 1 тыс. тонн в сутки, организовать работу дополнительного цеха №3 мощностью 1 тыс. тонн в сутки, построить два склада на 10 тыс. тонн каждый
АО "Сады Придонья" занимается выращиванием фруктов и овощей в Волгоградской, Саратовской и Пензенской областях. Мощности по переработке и производству готовой продукции расположены рядом с основным сельскохозяйственным подразделением компании – в поселке Сады Придонья Городищенского района Волгоградской области.