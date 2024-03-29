ЦБ снизил оценку внешнего долга РФ на 1 января 2024 года до $316,8 млрд

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Оценка внешнего долга РФ по состоянию на 1 января 2024 года снижена до $316,8 млрд, предварительно он оценивался в $326,6 млрд.

Согласно обновленной оценке, опубликованной на сайте ЦБ РФ, в 2023 году долг уменьшился на $68,2 млрд, или на 17,7% с $385,1 млрд. Объем долга на 1 января 2024 года стал минимальным за семнадцать лет, с 1 января 2007 года, когда он составлял $313,2 млрд.

В 2023 года внешняя задолженность органов госуправления снизилась на $13,4 млрд, или на 29,1%, до $32,7 млрд. В том числе внешние обязательства по валютным госбумагам снизились на $1‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌,5 млрд, или на 9,2%, до $14,8 млрд, по ОФЗ – на $11,6 млрд, или на 41,2%, до $16,537 млрд.

Задолженность банковского сектора РФ за прошлый год увеличилась на $0,6 млрд, или на 0,6%, до $94,7 млрд.

Внешний долг прочих секторов экономики РФ в 2023 году снизился на $55,4 млрд, или на 22,6%, до $189,4 млрд. В том числе долговые обязательства перед прямыми инвесторами уменьшились на $29,6 млрд, или на 30,5%, до $67,4 млрд, по ссудам и займам, наличной валюте и депозитам – на $28,3 млрд, или на 23,6%, до $91,7 млрд, по долговым бумагам – на $4,2 млрд, или на 60,3%, до $2,8 млрд.