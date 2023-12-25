Прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ за 9 месяцев оказалась лучше прогноза

Публикация отчета вызвала рост котировок компании

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по российским стандартам (РСБУ) за 9 месяцев 2023 года составила 1,436 трлн рублей, сообщила компания.

В опубликованной промежуточной бухгалтерской отчетности не приводятся данные за аналогичный период 2022 года.

Этот результат существенно превзошел ожидания рынка - консенсус "Интерфакса" по прибыли компании за 9 месяцев 2023 года сложился на уровне 1,24 трлн рублей.

Ближе всех к отчетному оказался прогноз "Финама" - 1,452 трлн рублей.

После публикации отчета обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" на "Мосбирже" подорожали к 17:28 на 0,3%, до 27,7 рубля , "префы" подорожали на 2,1%, до 58,25 рубля - максимума с начала декабря.