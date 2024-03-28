В совете управляющих ФРС выступили против спешки со снижением ставок

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Устойчивость инфляции и высокие темпы роста занятости в США говорят в пользу мнения о том, что Федеральной резервной системе не стоит спешить со снижением базовой процентной ставки, считает член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер. О его выступлении в Экономическом клубе Нью-Йорка сообщает MarketWatch.

Последние статданные "показывают мне, что было бы разумным сохранять ставку на нынешнем ограничительном уровне, возможно, дольше, чем ожидалось ранее, чтобы удержать инфляцию на траектории устойчивого движения к целевому уровню в 2%", сказал Уоллер.

Медианный прогноз руководителей ФРС, опубликованный по итогам мартовского заседания, по-прежнему предполагает, что ставка будет понижена на 75 базисных пунктов в 2024 году.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил после заседания по ставке, что более высокая, чем ожидалось, инфляция в США в январе и феврале, возможно, была связана с сезонными или временными факторами. Он выразил уверенность в том, что темпы роста потребительских цен в Штатах продолжат двигаться к 2%-й цели ФРС.

Уоллер, однако, занимает более осторожную позицию.

"Я по-прежнему полагаю, что дальнейший прогресс в замедлении инфляции сделает целесообразным снижение базовой ставки Федрезервом в этом году, - сказал он. - Однако пока этот прогресс не материализуется, я не готов сделать такой шаг".

"К счастью, устойчивость американской экономики и гибкость рынка труда означают, что риск, связанный с оттягиванием смягчения политики, небольшой, и он существенно ниже, чем риск преждевременного снижения ставки, способного свести на нет прогресс в снижении темпов инфляции", - отметил Уоллер.