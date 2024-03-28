Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 11:01

В совете управляющих ФРС выступили против спешки со снижением ставок

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Устойчивость инфляции и высокие темпы роста занятости в США говорят в пользу мнения о том, что Федеральной резервной системе не стоит спешить со снижением базовой процентной ставки, считает член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер. О его выступлении в Экономическом клубе Нью-Йорка сообщает MarketWatch.

Последние статданные "показывают мне, что было бы разумным сохранять ставку на нынешнем ограничительном уровне, возможно, дольше, чем ожидалось ранее, чтобы удержать инфляцию на траектории устойчивого движения к целевому уровню в 2%", сказал Уоллер.

Медианный прогноз руководителей ФРС, опубликованный по итогам мартовского заседания, по-прежнему предполагает, что ставка будет понижена на 75 базисных пунктов в 2024 году.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил после заседания по ставке, что более высокая, чем ожидалось, инфляция в США в январе и феврале, возможно, была связана с сезонными или временными факторами. Он выразил уверенность в том, что темпы роста потребительских цен в Штатах продолжат двигаться к 2%-й цели ФРС.

Уоллер, однако, занимает более осторожную позицию.

"Я по-прежнему полагаю, что дальнейший прогресс в замедлении инфляции сделает целесообразным снижение базовой ставки Федрезервом в этом году, - сказал он. - Однако пока этот прогресс не материализуется, я не готов сделать такой шаг".

"К счастью, устойчивость американской экономики и гибкость рынка труда означают, что риск, связанный с оттягиванием смягчения политики, небольшой, и он существенно ниже, чем риск преждевременного снижения ставки, способного свести на нет прогресс в снижении темпов инфляции", - отметил Уоллер.

Джером Пауэлл Кристофер Уоллер США ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Мурашко сообщил, что из больниц выписали 90 пострадавших при теракте в Crocus

Простой бывшего завода Volkswagen в Калуге будет продлен после 1 апреля

ЦБ РФ включил Тинькофф банк в реестр операторов по выпуску цифровых финактивов

ЦБ РФ включил Тинькофф банк в реестр операторов по выпуску цифровых финактивов

РФ в 2023 г. увеличила производство мороженого до рекордных 524 тыс. тонн

РФ в 2023 г. увеличила производство мороженого до рекордных 524 тыс. тонн

"Алкогольная группа Кристалл" в январе-феврале увеличила выручку на 39% до 496 млн руб

Нефть Brent подорожала до $85,76 за баррель

"АЛРОСА" и Минфин заключили соглашение о выкупе алмазов в 2024 году

"АЛРОСА" и Минфин заключили соглашение о выкупе алмазов в 2024 году

Суд взыскал в пользу государства акции Ивановского завода тяжелого станкостроения

Минпромторг РФ предложил продлить квоты на экспорт удобрений до 30 ноября

Инфляция в России с 19 по 25 марта в годовом выражении осталась выше 7,7%

Инфляция в России с 19 по 25 марта в годовом выражении осталась выше 7,7%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });