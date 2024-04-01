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Microsoft и OpenAI задумали проект в сфере центров обработки данных на $100 млрд

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Американские Microsoft Corp. и OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, планируют проект в сегменте центров обработки данных (ЦОД) с потенциальной стоимостью до $100 млрд, сообщает The Information со ссылкой на анонимные источники.

Предполагается, что проект будет обеспечивать работу OpenAI в области искусственного интеллекта (ИИ), а финансирование, скорее всего, предоставит Microsoft.

В рамках проекта компании намерены разместить в США суперкомпьютер Stargate.

Microsoft OpenAI США
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