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Американский IT-стартап Rubrik подал заявку на проведение IPO на NYSE

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Американский стартап Rubrik Inc., работающий в сфере кибербезопасности, подал заявку на проведение IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

Компания, основанная в 2013 году, выпустила свой первый продукт в 2016 году. Сейчас у нее больше 6,1 тысячи клиентов, среди которых государственные ведомства, университеты и компании, например, Goldman Sachs Group Inc., Barclays, Citigroup Inc., а также Home Depot Inc. и PepsiCo Inc.

В 2021 году Rubrik получила инвестиции от Microsoft Corp. в ходе очередного раунда привлечения финансирования, в рамках которого была оценена в $4 млрд. Среди других инвесторов Rubrik - Bain Capital Ventures, Lightspeed Venture Partners, Greylock Partners и Khosla Ventures. В общей сложности компания привлекла инвестиции на $1,18 млрд с момента создания, свидетельствуют данные PitchBook.

Организаторами размещения акций Rubrik являются Goldman Sachs, Barclays, Citigroup и Wells Fargo, говорится в заявлении, направленном компанией Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США в понедельник.

Данные о планируемом объеме и ценовом диапазоне размещения будут раскрыты позднее. Акции компании будут обращаться на NYSE под тикером RBRK.

В сентябре агентство Bloomberg сообщало, что Rubrik рассчитывает провести IPO на $500-700 млн.

Компания зафиксировала чистый убыток в размере $354 млн и выручку в $628 млн по итогам финансового года, завершившегося 31 января. Годом ранее ее чистый убыток составил $278 млн, выручка - $600 млн. Выручка от подписок в прошедшем фингоду подскочила на 47%.

NYSE Microsoft Corp SEC США Rubrik
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