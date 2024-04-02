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Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в I квартале выросли в 1,8 раза

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в I квартале 2024 года выросли в 1,8 раза (на 83,4%), до 357,7 тыс. штук, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") - совместного предприятия "Автостата" и оператора ЭПТС АО "Электронный паспорт".

Согласно данным министерства, за март в РФ было реализовано 157 087 легковых автомобилей и LCV - вдвое больше, чем в том же месяце 2023 года, и на 38,3% больше, чем за февраль 2024 года.

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Минпромторг РФ
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