Купить автомобиль в ближайшие пять лет планирует каждый четвертый россиянин

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Приобрести личный автомобиль в течение ближайших пяти лет собираются 25% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в среду на сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что больше других обзавестись личной машиной в данный период планируют россияне в возрасте 18-24 лет (46%).

Не планируют покупать личный автомобиль в этот период почти три четверти россиян (71%), оставшиеся 4% респондентов пока не определились со своими планами по этому вопросу, отмечают социологи.

Отвечая на вопрос о том, автомобилям марок каких стран было бы отдано предпочтение в случае присутствия на российском рынке машин любых марок, допускающий до трех вариантов ответа, почти каждый второй из потенциальных покупателей (47%) выбрал бы автомобиль японского производства. По данным ВЦИОМ, автомобиль производства Германии выбрали бы 40% респондентов, продукцию отечественного автопрома предпочли бы около трети (30%).

Всероссийский телефонный опрос был проведен 24 марта 2024 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.