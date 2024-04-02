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Девелоперская компания "ПИК" сменила гендиректора

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Кадровые изменения в руководстве девелоперской компании "ПИК" подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе застройщика.

По данным системы проверки контрагентов "СПАРК-Интерфакс", сейчас генеральным директором ПАО "ПИК-Специализированный застройщик" является Ерванд Карапетян. Ранее эту должность занимал Иван Поландов.

В марте совет директоров компании досрочно прекратил полномочия предыдущего гендиректора, следует из публикации на портале центра раскрытия корпоративной информации.

"ПИК" входит в число лидирующих застройщиков России по текущему строительству на 1 апреля 2024 года. По сведениям ЕРЗ.РФ, сейчас компания возводит 4,511 млн кв.м жилья. Это 78 жилых комплексов, в которых строятся 225 многоквартирных домов и два дома с апартаментами.

ПИК Иван Поландов Ерванд Карапетян
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