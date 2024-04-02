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"Виола" в 2023 г. увеличила выручку на 14%, до более 9 млрд руб.

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Виола" (прежнее название "Валио"), бывшая "дочка" ушедшей из РФ финской Valio, в 2023 году увеличила выручку до более 9 млрд рублей, что на 14% превышает показатель 2022 года (7,9 млрд рублей), сообщается в пресс-релизе компании.

Чистая прибыль также выросла на 14%, до 295 млн рублей.

В числе драйверов развития компания называет сыры и йогурты. Лидером в структуре продаж компании на протяжении многих лет остаются плавленые сыры, которые "Виола" производит на собственном предприятии в Московской области (село Ершово). "В 2023 году компания продолжила активно развивать эту площадку. В результате крупнейшего за последние 10 лет инвестиционного проекта максимальная производственная мощность предприятия выросла на 50% и достигла 23 тыс. тонн в год", - говорится в пресс-релизе. Завод также занимается нарезкой и фасовкой желтых сыров.

"Виола" выпускает продукцию и на партнерских площадках. В феврале этого года компания приобрела у "ЭФКО" завод в Белгородской области, который будет специализироваться на выпуске молочной продукции.

Как сообщалось, финский молочный концерн Valio в 2022 году продал бизнес в России производителю мясной продукции ГК "Велком". В сделку вошли завод по производству плавленых и полутвердых сыров в Московской области и права на бренд плавленых сыров Viola. В октябре 2022 года компания сменила название с ООО "Валио" на ООО "Виола". Был также проведен ребрендинг и на смену сырам Valio и Oltermanni пришли сыры Viola и Laplandia. Ассортимент компании включает продукцию более 150 наименований.

С декабря 2022 года владельцем ООО "Виола" является ООО "Дэнир", которое принадлежит бенефициару ГК "Велком" Раисе Деминой.

Valio Виола Финляндия
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