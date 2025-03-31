Производитель соков "Сады Придонья" в 2024 году увеличил чистую прибыль на 8,9%

Выручка от продаж выросла на 30,6% - до 37,8 млрд рублей. Согласно отчету, основную выручку компании приносит производство и реализация соковой продукции из фруктов и овощей, детского питания и диетических пищевых продуктов.

Как сообщалось, в 2024 году садоводы Волгоградской области на фоне аномальных майских заморозков сократили в 1,9 раза урожай плодово-ягодной продукции, до 100,7 тыс. тонн. Лидером отрасли является группа "Сады Придонья" - площадь насаждений в регионе превышает 3,7 тыс. га. На долю компании приходится более 75% общеобластного товарного производства плодов.

Основные финпоказатели АО "Сады Придонья" (в тысячах рублей):

Показатели 2024г 2023г Динамика Выручка от продаж 37 751 123 28 908 651 +30,6% Себестоимость продаж 26 180 644 19 723 977 +32,7% Валовая прибыль 11 570 479 9 184 674 +26% Прибыль от продаж 3 766 705 3 279 664 +14,9% Прибыль до налогообложения 3 110 784 2 706 866 +14,9% Чистая прибыль 2 433 219 2 233 771 +8,9%

Кредиторская задолженность общества выросла с 5,1 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 7,1 млрд рублей на 31 декабря 2024 года, дебиторская - с 6,8 млрд до 8,4 млрд рублей.

Нераспределенная прибыль на конец прошлого года составила 12,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что "Сады Придонья" в среднесрочной перспективе планируют увеличить на 25% площади яблоневых садов - до 10 тыс. га, вишневых садов - на 20%, до 600 га. Кроме того, в ближайших инвестиционных планах компании ввести еще один завод по переработке яблок мощностью 1 тыс. тонн в сутки, организовать работу дополнительного цеха мощностью 1 тыс. тонн в сутки, построить два склада на 10 тыс. тонн каждый.

АО "Сады Придонья" занимается выращиванием фруктов и овощей в Волгоградской, Саратовской и Пензенской областях. Мощности по переработке и производству готовой продукции расположены рядом с основным сельскохозяйственным подразделением компании - в поселке Сады Придонья Городищенского района Волгоградской области.