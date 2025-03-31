Производитель соков "Сады Придонья" в 2024 году увеличил чистую прибыль на 8,9%
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - АО "Сады Придонья" (Волгоградская область) в 2024 году получило 2,4 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 8,9% больше, чем в 2023 году, говорится в отчете компании.
Выручка от продаж выросла на 30,6% - до 37,8 млрд рублей. Согласно отчету, основную выручку компании приносит производство и реализация соковой продукции из фруктов и овощей, детского питания и диетических пищевых продуктов.
Как сообщалось, в 2024 году садоводы Волгоградской области на фоне аномальных майских заморозков сократили в 1,9 раза урожай плодово-ягодной продукции, до 100,7 тыс. тонн. Лидером отрасли является группа "Сады Придонья" - площадь насаждений в регионе превышает 3,7 тыс. га. На долю компании приходится более 75% общеобластного товарного производства плодов.
Основные финпоказатели АО "Сады Придонья" (в тысячах рублей):
|Показатели
|2024г
|2023г
|Динамика
|Выручка от продаж
|37 751 123
|28 908 651
|+30,6%
|Себестоимость продаж
|26 180 644
|19 723 977
|+32,7%
|Валовая прибыль
|11 570 479
|9 184 674
|+26%
|Прибыль от продаж
|3 766 705
|3 279 664
|+14,9%
|Прибыль до налогообложения
|3 110 784
|2 706 866
|+14,9%
|Чистая прибыль
|2 433 219
|2 233 771
|+8,9%
Кредиторская задолженность общества выросла с 5,1 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 7,1 млрд рублей на 31 декабря 2024 года, дебиторская - с 6,8 млрд до 8,4 млрд рублей.
Нераспределенная прибыль на конец прошлого года составила 12,6 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что "Сады Придонья" в среднесрочной перспективе планируют увеличить на 25% площади яблоневых садов - до 10 тыс. га, вишневых садов - на 20%, до 600 га. Кроме того, в ближайших инвестиционных планах компании ввести еще один завод по переработке яблок мощностью 1 тыс. тонн в сутки, организовать работу дополнительного цеха мощностью 1 тыс. тонн в сутки, построить два склада на 10 тыс. тонн каждый.
АО "Сады Придонья" занимается выращиванием фруктов и овощей в Волгоградской, Саратовской и Пензенской областях. Мощности по переработке и производству готовой продукции расположены рядом с основным сельскохозяйственным подразделением компании - в поселке Сады Придонья Городищенского района Волгоградской области.