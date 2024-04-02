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Рынок акций США игнорирует изменение прогнозов о сроках снижения ставки ФРС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Усиливающиеся расхождения между динамикой фондовых индексов США и ожиданиями трейдеров в отношении сроков снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) являются тревожным сигналом, считают эксперты JPMorgan Chase & Co.

Американский рынок акций вырос почти на 30% с октябрьских минимумов благодаря ожиданиям смягчения политики ФРС и продолжает повышаться, несмотря на то, что прогнозы в отношении сроков снижения ставки отодвигаются.

"Рынок игнорирует разворот этих ожиданий, что может быть ошибкой", - отмечает команда аналитиков JPMorgan Chase во главе с Миславом Матейкой. По мнению экспертов, необходимо ускорение темпов роста корпоративных прибылей, чтобы оправдать продолжающийся подъем рынка акций.

Эксперты JPMorgan по долговому рынку ожидают, что доходности US Treasuries будут снижаться во втором полугодии. Матейка полагает, что трейдеры на рынке облигаций "слишком безмятежны", оценивая риски инфляции.

Ускорение инфляции может отодвинуть сроки смягчения политики ФРС еще дальше, предупреждает эксперт.

Если в начале года рынок был уверен, что Федрезерв приступит к снижению ставки в марте, то теперь ждет, что это произойдет не раньше июня. Вероятность уменьшения ставки в июне оценивается рынком в данный момент чуть более чем в 50%.

Как отмечает Матейка, динамика фондового рынка США основана на ожиданиях ускорения экономического роста, однако трейдеры пока не улучшают прогнозы в отношении корпоративных прибылей на текущий год. Инвесторы также могут недооценивать понижательные риски, считает он.

JPMorgan JPMorgan Chase US Treasuries США ФРС Мислав Матейка
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