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Инвесторы ждут меньшего снижения ставки ФРС, чем сам Федрезерв

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Инвесторы ожидают, что базовая процентная ставка Федеральной резервной системы к концу цикла смягчения политики будет существенно выше, чем ожидает американский ЦБ, пишет Financial Times.

По мартовским прогнозам ФРС, ставка опустится до 3,1% в 2026 году и до 2,6% в дальнейшем. Рынок, при этом, считает наиболее вероятным, что ставка будет находиться на уровне 3,6% с 2027 года.

Устойчивость американской экономики в условиях жесткой денежно-кредитной политики вынуждает трейдеров отодвигать прогнозы снижения ставки ФРС на более дальний срок, а также поддерживает опасения, что ставка не будет опущена настолько существенно, как предполагалось ранее.

Медианный прогноз руководителей Федрезерва, опубликованный по итогам мартовского заседания, по-прежнему предполагает, что ставка будет понижена на 75 базисных пунктов в 2024 году.

"Рынок полагает, что предельный уровень ставки, будет выше по сравнению с ожиданиями ФРС, а также с недавней историей", - отмечает глобальный инвестиционный стратег PGIM Fixed Income Гильермо Феличес.

"Ключевой момент, который рынок пытается пересмотреть, - это прогноз долгосрочного экономического роста в контексте новой динамики производительности, поддерживаемой технологиями искусственного интеллекта, а также перспектив увеличения бюджетных расходов", - говорит эксперт.

Главный экономист Goldman Sachs Group Inc. Ян Хатциус полагает, что предельный уровень ставки ФРС в грядущем цикле смягчения политики составит 3,25-3,5%.

Главный инвестиционный директор направления активов с фиксированной доходностью Pimco Эндрю Боллз отмечает, что долгосрочный прогноз рынка для ставки ФРС в 3,6% выше его собственных ожиданий.

Goldman Sachs ФРС Ян Хатциус Pimco США
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