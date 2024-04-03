Глава ФРС не считает законченной борьбу с инфляцией в США

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Борьба Федеральной резервной системы США с инфляцией пока не завершилась, заявил в Стэнфордском университете глава американского ЦБ Джером Пауэлл. Об этом пишет Financial Times.

"Мы не думаем, что будет уместно снижать процентную ставку до тех пор, пока мы не обретем большую уверенность в том, что инфляция устойчиво снижается до 2%", - сказал он.

По словам Пауэлла, пока слишком рано говорить о том, являются ли более высокие, чем прогнозировалось, темпы роста потребительских цен в последние два месяца чем-то большим, нежели кратковременным скачком.

"Учитывая силу экономики и прогресс в отношении инфляции, у нас есть время, чтобы позволить поступающим данным определять наши решения по денежно-кредитной политике", - сказал он.

Хотя недавно опубликованные данные о росте числа рабочих мест и инфляции оказались выше, чем ожидалось, Пауэлл заявил, что это не изменило общую картину экономики с точки зрения ФРС.

Он подчеркнул, что перспективы экономики "все еще весьма неопределенны" и существуют риски повышения инфляции и ослабления рынка труда. "Мы будем принимать решения каждое заседание", - сказал руководитель ФРС.

На данный момент финансовые рынки ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов по итогам заседания Федрезерва в июне, хотя вероятность этого ненамного превышает 50%. Экономисты видят реальный риск того, что ФРС перенесет снижение ставок с июня на конец года, отмечает MarketWatch.

Федрезерв удерживает базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5% годовых с июля 2023 года.