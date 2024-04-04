ЕЦБ может начать снижать ставки раньше ФРС с учетом инфляции

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Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Европейский центробанк может приступить к смягчению денежно-кредитной политики раньше Федеральной резервной системы США, полагают эксперты, отмечая, что инфляция в еврозоне замедляется быстрее, чем ожидалось, в то время как в США ее динамика остается неравномерной. Об этом пишет Financial Times.

Темпы роста потребительских цен в еврозоне в марте замедлились до минимальных с ноября прошлого года 2,4% в годовом выражении с 2,6% в феврале. Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, в марте была минимальной с февраля 2022 года - 2,9%.

Тем временем, ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федрезервом, - индекс PCE - в феврале ускорил рост до 2,5% с 2,4% месяцем ранее. Повышение индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, при этом замедлилось до 2,8% с 2,9%.

"В первые три месяца этого года стало очевидным, что импульс к ослаблению инфляции в Европе остается более сильным, чем в США", - отмечает аналитик Pictet Wealth Management Фредерик Дюкрозе.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил 3 апреля в Стэнфорде, что борьба Федрезерва с инфляцией еще не закончена.

"Мы не думаем, что будет уместно снижать ставку до тех пор, пока мы не будем больше уверены в том, что инфляция устойчиво движется к 2%", - сказал он.

Судя по рынку процентных свопов, трейдеры ожидают, что Федрезерв и Банк Англии опустят ставки по 2-3 раза (на 25 базисных пунктов) в 2024 году, а ЕЦБ - по крайней мере три раза.

Главный экономист по европейским рынкам PGIM Fixed Income Катарина Нейс отмечает, что "воодушевляющие" данные по инфляции в еврозоне требуют от ЕЦБ снижения ставок в июне, в отличие от ФРС.

"Растущая уверенность в вероятности и сроках уменьшения ставок ЕЦБ контрастирует с тем, что мы наблюдаем в США", - говорит она.

Глава Банка Испании и член совета управляющих ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос, комментируя последний отчет о динамике инфляции в еврозоне, заявил, что базовым сценарием для ЕЦБ является снижение ставок в июне.

Очередное заседание ЕЦБ пройдет на следующей неделе, и он, вероятно, даст понять, что приближается к смягчению политики, пишет FT.

Причины для осторожности у европейского регулятора сохраняются. Во-первых, инфляция в сфере услуг в еврозоне остается повышенной, а во-вторых, существенное расхождение в денежно-кредитной политике с ФРС может спровоцировать резкие колебания на валютном и долговом рынках, отмечают эксперты.

"Я не думаю, что ЕЦБ решится снизить ставки, если Федрезерв изменит свою риторику до лета", - говорит главный экономист Allianz Людовик Субран. Эксперт, однако, полагает, что спад на американском рынке труда позволит ФРС приступить к смягчению политики, и оба ЦБ понизят ставки к июлю.

Сейчас базовая ставка ФРС составляет 5,25-5,5% годовых, Банка Англии - 5,25%. ЕЦБ удерживает базовую ставку по кредитам на уровне 4,5%, ставку по депозитам - 4%, ставку по маржинальным кредитам - 4,75%.