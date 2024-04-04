Индекс МосБиржи превысил 3400 пунктов впервые с февраля 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи в начале торгов в четверг превысил отметку 3400 пунктов впервые с февраля 2022 года благодаря как улучшению внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти (Brent торгуется вблизи $90 за баррель), так и благодаря сохраняющимся ожиданиям начала дивидендного сезона в России.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3401,29 пункта (+0,2%), а фондовый индекс РТС - 1160,3 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют в начале торгов позитивную динамику в пределах 1,3%. Лидируют в росте акции "Русала".

Доллар стоит 92,39 рубля (+0,08 рубля).

Подорожали акции ОК "Русал" (+1,3%), "Интер РАО" (+1,1%), "РусГидро" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), Сбербанка (+0,4% и +0,5% "префы"), "Татнефти" (+0,4%), АФК "Система" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), "ТКС Холдинг" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), расписки OZON (-0,3%), бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,1%), ВТБ (-0,1%).

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", российский рынок акций растет непрерывно уже восемь дней подряд по индексу МосБиржи, который вышел к рубежу 3400 пунктов. Позитивные настроения поддерживаются сильной экономической статистикой: темпы роста розничных продаж в России в феврале ускорились до 12,3% в годовом выражении, ВВП РФ - до 7,7%, тогда как уровень безработицы сократился до 2,8%.

Котировки нефти Brent находятся на многомесячных максимумах. Поддержку ценам оказывают эскалация конфликта на Ближнем Востоке и эффективные меры ОПЕК+ по сокращению предложения. Мониторинговый комитет альянса на заседании в среду не рекомендовал менять параметры добычи. Между тем, США приостановили покупку нефти в стратегический резерв на фоне высоких цен. Уход крупного покупателя с рынка может привести к ослаблению позитивной тенденции на рынке нефти, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов считает, что индекс МосБиржи в четверг попробует инерционно перейти в зону 3400-3450 пунктов. В целом позитивные ожидания на апрель оправдываются - рынок смотрится сильно и способен достичь отметки 3500 пунктов. Но, учитывая активный рост 8 дней подряд, можно отметить растущие локальные риски остывания в "фишках" - инвесторы могут взять паузу в покупках в конце неплохой недели, полагает эксперт.

Оживление спроса в акциях Сбербанка стало следствием реакции на заявления главы правительства РФ Михаила Мишустина о том, что инструментом перераспределения рекордной прибыли банков могут быть дивиденды. Хотя Мишустин и выразил сомнения в том, что власти будут что-то резко менять, видимо, этот вопрос прорабатывается и сюрприз по дивидендам возможен.

"Мы пока исходим из того, что выплаты пройдут в соответствии с дивидендной политикой банка, что предполагает дивиденды Сбербанка за 2023 год в размере 33,4 руб., что и так достаточно приятно для акционеров. Считаем, что дивидендные ожидания в ближайшие недели будут более активно закладываться в котировки по мере приближения к дивидендному сезону и фаза роста в направлении более фундаментально обоснованных уровней получит свое развитие. Ближайшим целевым ориентиром по акциям Сбербанка видим район 330 руб.", - полагает Локтюхов.

Акции "Русала" вышли из понижательного канала последних месяцев и обновили максимумы с ноября на фоне уверенного роста цен на алюминий, преодолевших отметку $2300 за тонну. Повышение мировых цен формирует ожидания заметного улучшения финансовых показателей компании. Учитывая заметное отставание от рынка и текущие, скорее стрессовые, ценовые уровни, потенциал роста акции "РусАла" видится ощутимым. Технически ближайшая цель роста - 200-дневная средняя, район 38,5 руб. Но в случае сохранения благоприятной обстановки на рынке алюминия она выглядит проходимой, считает эксперт.

В мире

В США в среду индексы акций изменились на 0,1-0,2%: выросли S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq (+0,2%), но снизился по итогам третьей сессии подряд Dow Jones (-0,1%).

Борьба Федеральной резервной системы (ФРС) с инфляцией пока не завершилась, заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл.

"Мы не думаем, что будет уместно снижать процентную ставку до тех пор, пока мы не обретем большую уверенность в том, что инфляция устойчиво снижается до 2%, - сказал он в ходе выступления в Стэнфордском университете в среду. - Учитывая силу экономики и прогресс в отношении инфляции, у нас есть время, чтобы позволить поступающим данным определять наши решения по денежно-кредитной политике".

На данный момент финансовые рынки ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов по итогам заседания Федрезерва в июне, хотя вероятность этого оценивается рынком фьючерсов в 61,5%. Экономисты видят реальный риск того, что ФРС перенесет снижение ставок с июня на конец года, отмечает MarketWatch.

Отраслевая организация ADP Employer в среду опубликовала отчет, в котором говорится, что число рабочих мест в США в марте выросло на 184 тыс. При этом аналитики прогнозировали менее существенный прирост - на 148 тыс. Между тем данные за февраль были пересмотрены в сторону повышения - до 155 тыс. по сравнению с ранее объявленными 140 тыс.

В пятницу будут обнародованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 200 тыс., а безработица осталась на отметке 3,9%.

В Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi на 1,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

Биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздником (Фестиваль Цин Мин).

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены стабилизировались после роста накануне, инвесторы оценивают итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и статданные министерства энергетики США.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $89,36 за баррель (+0,02% и +0,5% накануне), майская цена WTI - $85,43 за баррель (-0,01% и +0,3% в среду).

Обе марки накануне обновили максимумы с 27 октября минувшего года.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, на заседании в среду не дали альянсу рекомендаций по изменению действующей политики по добыче нефти, следует из пресс-релиза ОПЕК по итогам встречи.

В сообщении организации подчеркивается, что комитет продолжит внимательно оценивать рыночную ситуацию и готов реагировать на ее развитие путем принятия дополнительных мер в любое время, "опираясь на сильную сплоченность ОПЕК и участвующих нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК".

Министры также приветствовали решение России перейти во втором квартале 2024 года к реальному сокращению добычи нефти от меры в виде снижения объемов экспорта.

Вместе с тем Минэнерго США накануне сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,21 млн баррелей, запасы бензина снизились на 4,26 млн баррелей, резервы дистиллятов уменьшились на 1,27 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 100 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

При этом спрос на бензин вырос на 421 тыс. баррелей в сутки, до 9,236 млн б/с, при историческом максимуме 10,043 млн б/с в июле 2021 года.