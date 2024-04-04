Завод полуприцепов "Тонар" увеличил годовую чистую прибыль в восемь раз

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ООО "Машиностроительный завод "Тонар" (Орехово-Зуево), которое выпускает полуприцепы, в 2023 году выросла в восемь раз, до 4,6 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Выручка предприятия увеличилась в 2,1 раза, до 30,5 млрд рублей. Себестоимость продаж - в 1,9 раза, до 23,7 млрд рублей. Валовая прибыль составила 6,7 млрд рублей - в 4,3 раза больше, чем в 2022 году.

Коммерческие расходы компании поднялись в 2,4 раза, до 1,2 млрд рублей; управленческие - на 29%, до 473,3 млн рублей.

Показатель прочих доходов "Тонара" за год вырос в 3,4 раза, до 5,5 млрд рублей. На аналогичный объем с такой же динамикой изменилась графа прочих расходов.

Совокупный долг предприятия за год вырос в 1,9 раза и составил 8,5 млрд рублей. В частности, краткосрочные заемные средства увеличились в 2,9 раза, до 1,2 млрд рублей; кредиторская задолженность - в 1,9 раза, до 5,8 млрд рублей. Кроме того в 1,9 раза за год стали больше долгосрочные заемные средства - 1,3 млрд рублей.

"Тонар" выпускает широкую линейку полуприцепов, надстроек и спецтехники. Производственный комплекс предприятия располагается в подмосковном Орехово-Зуеве на территории в 31,3 га. Общая площадь помещений составляет 69 тыс. кв. м., склад готовой продукции - 9,3 га. На заводе работают 1,7 тысячи сотрудников.

Завод сообщал, что за 2023 год нарастил отгрузки полуприцепов на 46%, до 8,2 тысячи штук. В частности, отгрузки полуприцепов-зерновозов выросли на 82%, полуприцепов-контейнеровозов - на 80%, рефрижераторных и изотермических полуприцепов - на 73%. Доля "Тонара" на российском рынке, по оценкам компании, среди всех производителей полуприцепов составила 26%, среди российских - 40%.