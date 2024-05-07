Производитель грузовиков Nikola в I квартале сократил чистый убыток на 13%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель электрогрузовиков и грузовиков на водородном топливе Nikola Corp. в первом квартале сократил чистый убыток на 13%, при этом скорректированный показатель оказался чуть лучше прогноза.

В январе-марте 2024 года чистый убыток компании составил $147,722 млн, или 11 центов в расчете на акцию, против $169,094 млн, или 31 цента на акцию, годом ранее. Убыток без учета разовых факторов уменьшился до 9 центов с 26 центов.

Выручка упала на 30% - до $7,497 млн против $10,677 млн годом ранее.

Nikola за минувший квартал выпустила 43 и поставила дилерам 40 грузовиков (в прошлом году эти показатели составляли соответственно 63 и 31).

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированный убыток компании на уровне 10 центов на акцию при выручке в $15,8 млн.

С начала 2024 года капитализация Nikola упала более чем на 27% (до $864 млн), тогда как индекс Nasdaq Composite прибавил около 9%.