Рынок акций РФ в четверг закрепился выше 3400п по индексу МосБиржи

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне приостановки роста нефти (Brent закрепляется выше $89 за баррель) и улучшения внешней фондовой конъюнктуры. Индекс МосБиржи превысил 3400 пунктов (максимум с февраля 2022 года) во главе с обновившими максимум с ноября 2023 года бумагами "Русала" (+6,9%); в аутсайдерах выступили перегретые ранее бумаги "Аэрофлота" (-3,3%) и Polymetal (-2,2%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3407,57 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1163,76 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,3%.

Доллар к 18:50 по Москве просел до 92,22 рубля (-0,09 рубля).

Подорожали акции ОК "Русал" (+6,9%, до 38,93 рубля), расписки OZON (+2,3%), бумаги "Газпром нефти" (+2%), "НОВАТЭКа" (+1,7%), "ММК" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Яндекса" (+1,1%), ВТБ (+0,9%), "Магнита" (+0,9%), "Татнефти" (+0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%), акции "НЛМК" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "Роснефти" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-3,3%), Polymetal (-2,2%), "Северстали" (-1,4%), "Мечела" (-0,8%), "Ростелекома" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,7%), "ТКС Холдинг" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), АФК "Система" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), "РусГидро" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в четверг достиг новых максимумов с начала 2022 года - индекс Мосбиржи превысил 3400 пунктов. Улучшение ценовой картины в commodities, относительная слабость рубля и дивидендные ожидания выступают стимулами текущего подъема.

Внешний фон выглядел сдержанно позитивным. Мартовский индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны - 51,5 пункта - превысил прогнозные 51,1 пункта. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за минувшую неделю выросло сильнее ожиданий. В пятницу ключевой статистикой для общерыночных настроений будет отчет по американскому рынку труда за минувший месяц. Росстат в конце недели представит оценку ВВП за IV квартал 2023 года. Акционеры "Русагро" на всеобщем собрании обсудят вопрос дивидендов, напомнил эксперт.

Фактор пятницы и признаки локальной перегретости могут вызвать частичную фиксацию прибыли, при этом общий тренд остается растущим. Прогноз по индексу Мосбиржи на 5 апреля - 3325-3425 пунктов, считает Бахтин.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также полагает, что восходящий среднесрочный тренд на рынке акций РФ сохраняется. Росту по-прежнему сопутствуют относительно дорогая нефть, ожидания дивидендного сезона и нейтральный внешний новостной фон. Среди факторов поддержки рынка также можно выделить интерес к IPO и ожидания начала смягчения монетарной политики ЦБ РФ.

"В США снижение безработицы может вызвать волну распродаж на рынке акций из-за повышения проинфляционных рисков, а также на фоне желания инвесторов зафиксировать часть прибыли перед выходными. Нефть Brent торгуется в районе $89 за баррель, оставаясь в рамках прогнозируемого диапазона на текущий год $80-90 за баррель. Фактором поддержки выступает обострение геополитических рисков на Ближнем Востоке после удара ВС Израиля по посольству Ирана в Сирии. Военное столкновение может привести к еще большему дефициту на рынке энергоресурсов. Кроме того, высокие цены держатся благодаря ограничениям ОПЕК+", - полагает Федосов.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, основными драйверами роста на Мосбирже выступают достигнутые высокие ценовые уровни нефти и металлов, а также сильные финансовые результаты компаний и прогнозы высоких дивидендов.

Подъем индекса Мосбиржи связан с притоком капитала физлиц на российский фондовый рынок, а также с преимущественно положительными корпоративными новостями и благоприятным макроэкономическим фоном. Так, количество инвесторов-физлиц, открывших счета у российских брокеров, к концу марта текущего года, по данным Мосбиржи, превысило 31 млн, что соответствует более чем 21% от совокупного населения России. Объем вложений в ценные бумаги инвесторов-физлиц в марте текущего года увеличился вдвое по сравнению с мартом 2023 года. Внешний фон достаточно благоприятен для роста российского фондового рынка, но после достижения индексом МосБиржи отметки 3400 пунктов возможна краткосрочная фиксация инвесторами прибыли, считает аналитик.

В лидеры роста в четверг в связи с ожидаемым продолжением редомициляции вошли депозитарные расписки Headhunter (+4,4%). В аутсайдерах оказался Polymetal, отреагировавший на коррекцию в золоте после неоднократного обновления драгметаллом своих максимумов. Прогноз для индекса Мосбиржи на торги 5 апреля - диапазон 3350-3450 пунктов, полагает Мильчкова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "НОВАТЭКа" (1306,6 рубля) в четверг скорректировались вверх от достигнутого ранее на неделе минимума с мая 2023 года (1264,2 руб.). Компания сообщила, что из-за санкционных сложностей может сократить число линий сжижения на "Арктик СПГ-2" до двух и использовать эту платформу для Мурманского СПГ. Акции "Русала" в четверг продолжили начатое накануне ралли, которое с фундаментальной точки зрения можно объяснить достижением котировками алюминия максимумов с апреля 2023 года. Алюминиевая отрасль опасается ужесточения европейских санкций против российского алюминия, в связи с чем в январе объем экспорта необработанного алюминия из РФ в страны ЕС подскочил на 66% м/м, а весной ускорился рост цен на сам металл, отмечает аналитик. "Русал" при этом представил нейтральные финансовые результаты за II полугодие и весь 2023 год.

С технической точки зрения акции "Русала" после скачка вверх в последние две сессии вошли в зону краткосрочной и среднесрочной перекупленности, что увеличивает риски фиксации прибыли по бумагам. Тем не менее, если рост цен на алюминий продолжится, а котировки "Русала" закрепятся выше долгосрочного сопротивления 38,15 руб. (также район средней полосы Боллинджера месячного графика), следующей целью повышения может стать максимум 2023 года 44,90 руб. (верхняя полоса Боллинджера месячного графика). Среднесрочный настрой по бумагам сохраняется выше поддержек 34,50-35,50 руб. Стоит помнить, что текущий рост "Русала" можно назвать спекулятивным и, следовательно, связанным с рисками разворота бумаг, считает Кожухова.

Бумаги Polymetal, Globaltrans, "Аэрофлота" и других эмитентов корректировались вниз после резкого роста в предыдущие сессии. Акции ПАО "Группа Черкизово" (-0,9%, до 5562,5 рубля) просели перед закрытием реестра по дивидендам за 2023 год в размере 205,38 руб., добавила аналитик.

На нефтяном рынке в целом сохраняется "бычий" настрой, а цены на международный сорт Brent, судя по всему, нацелены на тестирование $90 за баррель в ожидании сохранения ограниченного предложения и стабильного спроса на рынке.

На зарубежных фондовых площадках значимые движения могут произойти в пятницу после публикации ключевого отчета по рынку труда США за март, который обещает быть сильным. Индекс Мосбиржи после закрепления выше 3400 пунктов получил следующее сопротивление 3455 пунктов с перспективой достижения 3500 пунктов, полагает Кожухова.

Зарубежные фондовые рынки

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi на 1,3%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,1-0,7%) и США (индексы к 18:50 по Москве выросли на 0,5-0,9% во главе с Nasdaq).

Биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздником (Фестиваль Цин Мин).

В пятницу будут обнародованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 200 тыс., а безработица осталась на отметке 3,9%.

Нефть

На нефтяном рынке в четверг цены умеренно скорректировались после роста накануне, инвесторы оценивают итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и статданные министерства энергетики США.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве в четверг составила $89,14 за баррель (-0,2% и +0,5% накануне), майская цена WTI - $85,11 за баррель (-0,4% и +0,3% в среду).

Обе марки накануне обновили максимумы с 27 октября минувшего года.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, на заседании в среду не дали альянсу рекомендаций по изменению действующей политики по добыче нефти, следует из пресс-релиза ОПЕК по итогам встречи.

Министры также приветствовали решение России перейти во втором квартале 2024 года к реальному сокращению добычи нефти от меры в виде снижения объемов экспорта.

В США спрос на бензин вырос на 421 тыс. баррелей в сутки, до 9,236 млн б/с, при историческом максимуме 10,043 млн б/с в июле 2021 года.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли расписки "О'Кей" (+8,6%), акции ПАО "Европейская электротехника" (+7,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+7,6%), ПАО "Ютэйр" (+7,1%), ПАО "Яковлев" (+5,7%), "Эн+ груп" (+4,8%), банка "Приморье" (+4,2%).

ПАО "Каршеринг Руссия" (+2,7%), предоставляющее каршеринговые услуги под брендом "Делимобиль", в 2023 году нарастило выручку на 33% - до 20,9 млрд рублей, сообщила компания. EBITDA компании по итогам года увеличилась на 60% - до 6,4 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 31% против 26% в 2022 году.

Подешевели "префы" "ОМЗ" (-16,6%), акции ПАО "РБК" (-6,6%), МКПАО "Лента" (-6,3%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (-4,8%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (-4,8%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-4,7%), расписки MDMG (-4,3%), бумаги ПАО "Артген" (-4,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 80,83 млрд рублей (из них 10,18 млрд рублей пришлось на акции "Русала", 7,68 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,39 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").