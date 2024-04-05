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Российская "дочка" Cargill по выпуску кормов в 2023 г. увеличила чистую прибыль почти в 1,5 раза

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Провими", российская "дочка" Cargill по производству кормов для животных, в 2023 году получила чистую прибыль в 1,132 млрд рублей против 756,1 млн рублей годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Прибыль от продаж выросла до 1,2 млрд рублей с 1,1 млрд рублей.

В то же время выручка снизилась до 16 млрд рублей с 16,7 млрд рублей в 2022 году. Причем за последние годы это первое снижение показателя.

Производство кормов организовано в Ростовской области.

Американская Cargill приобрела Provimi в 2011 году. Сумма сделки составила $2,1 млрд.

Cargill также занимается в РФ производством крахмала в Тульской области.

В марте 2022 года компания заявила, что прекращает инвестиции в РФ, но ее предприятия продолжат работу. С 1 июля 2023 года Cargill, являющаяся также одним из ведущих мировых зернотрейдеров, прекратила экспорт российского зерна.

Cargill
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