Европа начала закачку газа в подземные хранилища

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Европа с начала апреля перешла от отбора газа из подземных хранилищ к восполнению этих запасов. С 1 апреля три дня подряд закачка стабильно превышает отбор. В ближайшие дни ожидается дальнейшее повышение температуры, а значит тенденция роста закачки получит поддержку.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транспортировку на пятницу в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Номинация на четверг была такая же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 5 апреля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Спотовая цена газа в Европе в четверг прибавила менее одного процента. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $290 за тысячу кубометров.

Ветрогенерация в Европе с начала апреля обеспечивает в среднем 22% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. Год назад, в апреле 2023 года, вклад ветроэлектростанций был 15%, в марте 2024 года - 19%.

Растет разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Майский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $341, фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - по $294.

Запасы в Европе

Уровень запасов природного газа в Европе является одним из ключевых индикаторов для мирового рынка.

Европа перешла от зимнего отбора к летней закачке в ПХГ. Разворот произошел 1 апреля на уровне 58,34% (в 2023 году закачка началась 4 апреля с отметки 55,54%).

Текущий показатель заполненности ПХГ в среднем по Европе достиг 59,44% - это на 17 процентных пунктов выше среднего на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe. Текущий уровень запасов снова находится на рекордно высоком уровне за историю наблюдений (база GIE содержит данные с 2011 года).

Европейские терминалы по приему СПГ в марте 2024 работали со средней производительностью 50%, с начала апреля их средняя загрузка составляет 48%.

Запасы в США

Состояние запасов в американских ПХГ приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

США продолжают отбор газа из хранилищ. За очередную отчетную неделю резервы газа снизились на 1 млрд куб. м - это на четверть интенсивнее, чем обычно в это время года.

Текущий уровень запасов в стране - 47%, что на 23% выше, чем в среднем за последние пять лет, сообщило Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.