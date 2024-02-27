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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Еврокомиссия призвала потребителей продолжать сокращать потребление газа

Еврокомиссия призвала потребителей продолжать сокращать потребление газа
Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия рекомендует потребителям в Евросоюзе и дальше сокращать потребление природного газа после 31 марта, когда истечет срок действия чрезвычайного законодательства, принятого с этой целью летом 2022 года.

"Коллективное сокращение спроса на газ очень помогло нам в худшие дни энергетического кризиса и до сих пор играет роль в поддержании стабильности наших рынков, - заявил через пресс-службу исполнительный зампред ЕК Марош Шефчович. - Я призываю государства-члены продолжать такие добровольные меры".

Срок действия чрезвычайного законодательства ЕС по экономии энергопотребления истекает 31 марта, в связи с чем Еврокомиссия предлагает Совету ЕС принять рекомендацию о дальнейших мерах по сокращению спроса на газ.

В рекомендации Совет ЕС призывает государства союза принять добровольные меры для коллективного сокращения спроса на газ - на 15%, по сравнению со средним спросом за период с апреля 2017 года по март 2022 года.

За время действия чрезвычайного законодательства, сообщает ЕК, энергетические перспективы ЕС улучшились: поставки стали более диверсифицированы, ввели в строй новые мощности по производству возобновляемой энергии, достигли "впечатляющей" экономии энергии. В настоящее время хранилищах поддерживают "более здоровый уровень" газа, и это способствовало снижению и стабилизации цен по всей Европе.

С лета 2022 года благодаря чрезвычайным мерам экономии ЕС превзошел поставленную цель, обеспечив сокращение потребления газа на 18%. В марте прошлого года постановление о сокращении спроса на газ продлили до конца марта 2024 года.

"Тем не менее, учитывая сохранение геополитической напряженности, ограниченность мировых газовых рынков и цель ЕС полностью избавиться от российского ископаемого топлива, дальнейшая экономия энергии по-прежнему необходима", - отметили в ЕК.

Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон обсудит предложение исполнительной коллегии ЕС с министрами энергетики на заседании профильного Совета ЕС 4 марта.

Кадри Симсон Евросоюз Еврокомиссия Марош Шефчович
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