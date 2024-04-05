"Цимлянские вина" в 2023 году сократили выручку на 18%

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - АО "Цимлянские вина" (Ростовская область) в 2023 году получило чистый убыток по РСБУ в размере 123,179 млн рублей, что на 28,8% меньше, чем в 2022 году, говорится в отчетности компании.

При этом выручка сократилась на 18% до 453,833 млн рублей, а себестоимость снизилась на 23,4% до 363,971 млн рублей, в результате валовая прибыль составила 89,862 млн рублей (рост на 14,8%).

Коммерческие расходы предприятия увеличились на 9,4% до 97,932 млн рублей, управленческие – на 11,1% до 97,813 млн рублей. Эти факторы оказали влияние на рост убытка от продаж на 6,6% до 105,883 млн рублей, убыток до налогообложения увеличился на 12,5% до 148,046 млн рублей.

Кредиторская задолженность за 2023 год сократилась с 829,661 млн рублей до 811,845 млн рублей, дебиторская – с 218,734 млн рублей до 217,286 млн рублей.

Ранее в министерстве сельского хозяйства и продовольствия "Интерфаксу" сообщали, что "Цимлянские вина" в 2023 году сократили производство на 31,8% до 114,8 млн дал.

"Цимлянские вина" возобновили производство в полном объеме в сентябре 2019 года после того, как ООО "Паритет" в период нахождения "Цимлянских вин" в процедуре банкротства выкупило права требования Сбербанка на 376 млн рублей и ВТБ на 161 млн рублей, а также выразило готовность погасить задолженность винзавода по обязательным платежам на 60 млн рублей. В октябре 2020 года суд утвердил мировое соглашение между "Цимлянскими винами" и кредиторами, начатая в июле 2018 года процедура банкротства была прекращена.

В конце декабря 2022 года ФАС удовлетворила ходатайство компании "Апекс Менеджмент" (Москва, занимается управлением инвестиционными, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами) о покупке 50% "Цимлянских вин".

По данным ЕГРЮЛ, с 7 ноября 2022 года единственным владельцем "Цимлянских вин" являлось АО "Сокол Девелопмент" (зарегистрировано в 2012 году). Актуальные данные о владельцах не раскрываются.