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Johnson & Johnson купит производителя медустройств Shockwave

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Johnson & Johnson (J&J) договорилась о покупке американского производителя медицинских устройств Shockwave Medical с оценкой стоимости предприятия (EV) на уровне $13,1 млрд, говорится в пресс-релизе J&J.

J&J выплатит по $335 за каждую акцию Shockwave. Сделка предполагает расчеты только денежными средствами и, как ожидается, будет закрыта к середине года.

Предполагается, что покупка окажет положительное влияние на операционную рентабельность J&J, но разводнит ее скорректированную прибыль на акцию примерно на 10 центов в 2024 году и 17 центов в 2025 году.

Shockwave специализируется на оборудовании для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В феврале она прогнозировала, что ее выручка в 2024 году увеличится на 25-27% и составит $910-930 млн.

J&J Johnson & Johnson Shockwave США
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