Контейнерооборот терминалов "Глобал Портс" на Балтике вырос в 14 раз в январе-феврале

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - "Глобал Портс" (входит в группу компаний "Дело") в январе-феврале 2024 года зафиксировал рост контейнерооборота своих морских терминалов на Балтике в 14 раз, к тому же уровню прошлого года – до 98 тыс. TEU. Об этом сообщается в презентации компании к выпуску рублевых облигаций.

Совокупный контейнерооборот российских портов на северо-западе вырос за январь-февраль 2024 года на 23% и составил 850 тыс. TEU, при этом контейнерооборот морских терминалов группы на северо-западе за тот же период увеличился на 63,2%, достигнув 200 тыс. TEU.

Наиболее высокие темпы роста наблюдались в Балтийском бассейне, отмечается в презентации. За два месяца 2024 года совокупный контейнерооборот на Балтике удвоился относительно аналогичного периода прошлого года.

"Глобал Портс" – крупнейший оператор морских контейнерных терминалов в России. Компания владеет контейнерными и многофункциональными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии – в Хельсинки и Котке. Также распоряжается внутренним терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом. Крупнейший акционер "Глобал Портс" – группа компаний "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома".