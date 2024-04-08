Рубль почти не меняется к доллару и юаню на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань почти стабильны на Московской бирже утром в понедельник, рубль меняется слабо на старте торгов с учетом неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,46 руб./$1 (-4,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 4,2 коп. выше действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,15 коп. - до 12,76 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительный диапазон изменений валютного курса рубля наблюдается с учетом противоречивых внешних сигналов. На сырьевом рынке наблюдается спад после взлета нефтяных котировок в ходе предыдущей недели, однако цены на нефть остаются на высоких позициях. Ситуация на глобальных рынках в отношении рисковых активов на старте торгов не способна сформировать четкий вектор из-за отсутствия единого настроя.

Национальная валюта продолжает пользоваться поддержкой стратегических факторов, включая жесткую денежно-кредитную политику ЦБ.

Ослабляющим моментом может выступать новостной фон. В минувшее воскресенье ВСУ атаковали Запорожскую АЭС (ЗАЭС), в том числе купол шестого энергоблока. В результате серии атак дронов ранены трое сотрудников (один из них тяжело). Критических повреждений и пострадавших нет, однако, как отметили в госкорпорации "Росатом", "создана прямая угроза безопасности станции".

В сообщении МАГАТЭ в соцсети, назвали случившееся "серьезным инцидентом, который может подорвать целостность системы защитной оболочки реактора". "Это явное нарушение основных принципов защиты крупнейшей в Европе АЭС. Такие безрассудные атаки значительно увеличивают риск крупной ядерной аварии, их должны немедленно прекратить", - приводятся слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Вместе с тем министры иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и Франции Стефан Сежурне предупредили, что поражение Украины будет означать поражение Запада.

"Нам обоим абсолютно ясно, что Украина должна выиграть эту войну. Если Украина проиграет, проиграем мы все", - говорится в совместной статье министров, опубликованной в The Telegraph. Издание пишет, что, как ожидается, Кэмерон будет проводить эту мысль на предстоящей встрече в Вашингтоне со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном, чтобы не допустить блокирования республиканцами законопроекта о финансировании Украины.

Украинский вопрос запланирован и к обсуждению в ходе переговоров 8-9 апреля в Китае главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел КНР Ван И, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве в воскресенье.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $89,71 за баррель, что на 1,60% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $85,56 за баррель, что на 1,55% ниже итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник нет единого настроя: китайский CSI 300 ослабел на 0,45%, японский Nikkei 225 поднялся на 0,65%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,22%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,18%, австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 0,11%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 окреп на 1,11%.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали макроэкономические и корпоративные новости. Количество рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 303 тыс., сообщило министерство труда страны. Это максимальные темпы прироста за последние 10 месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 200 тыс., по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в феврале число рабочих мест выросло на 270 тыс., а не на 275 тыс., как сообщалось ранее.

При этом безработица в США в марте опустилась до 3,8% по сравнению с 3,9% месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения.

Трейдеры на рынке фьючерсов после выхода этой статистики уменьшили примерно до 92% с 97% оценку вероятности третьего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) к декабрю этого года и ожидают первого снижения только в сентябре, пишет Financial Times.