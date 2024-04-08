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Brent подешевела до $89,91 за баррель

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти, завершившие прошлую неделю на максимумах с октября, снижаются в понедельник.

К 8:20 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,26 (1,38%), до $89,91 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,52 (0,6%), до $91,17 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,15 (1,32%), до $85,76 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,32 (0,4%), до $86,91 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 4,8%, WTI - на 4,5%.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими новостями, в том числе угрозами Ирана ответить Израилю на удар по иранскому консульству в Дамаске. Несмотря на санкции, Иран является третьим по величине производителем нефти в ОПЕК, отмечает Market atch.

Армия обороны Израиля в ночь на воскресенье отвела все подразделения с юга сектора Газа, сообщила The Jerusalem Post. По данным газеты, к настоящему времени на месте осталась только одна израильская армейская бригада, в задачу которой входит обеспечение безопасности коридора, связывающего юг Израиля с побережьем сектора Газа.

"Такая уступка, как вывод войск из Газы, никоим образом не является поводом сбрасывать со счетов угрозу более прямого конфликта Израиля с Ираном, - отмечает аналитик Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатан. - Волатильность цен на нефть сохраняется, и это главным образом связано с геополитикой".

WTI Brent Газа Иран ОПЕК Израиль
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