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Сильные статданные из США сокращают вероятность трех снижений ставки ФРС в 2024 году

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - После публикации сильных статданных по рынку труда США все больше аналитиков полагает, что Федеральная резервная система снизит ключевую процентную ставку всего один или два раза в 2024 году, пишет The Wall Street Journal.

Некоторые экономисты допускают, что стоимость заимствований останется на прежнем уровне в течение всего 2024 года. В конце 2023 года инвесторы ждали шести или даже семи понижений ставки Федрезерва.

"Последние "медведи" сдаются, - сказал старший экономист RSM US Джо Брусуэлас. - Мы наблюдаем устойчивый экономический рост, и инвесторы начинают учитывать это в своих оценках рисков".

Как стало известно 5 апреля, количество рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 303 тысячи, максимальными темпами за последние 10 месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 200 тысяч, по данным Trading Economics. При этом безработица в США в марте опустилась до 3,8% по сравнению с 3,9% месяцем ранее, хотя эксперты не ожидали изменения.

В среду будут обнародованы данные о мартовской инфляции. По оценкам аналитиков, темпы роста потребительских цен в США в прошлом месяце замедлились до 3,2% с 3,4% в феврале.

Прогноз руководства ФРС предусматривает три снижения ставки в текущем году. Между тем сразу несколько представителей Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) на прошлой неделе выразили желание дождаться новых данных, чтобы лучше понять ситуацию с инфляцией и перспективы экономики в целом.

"Федрезерв все еще может снизить ставку в июне, подав это как легкую корректировку вместо резкого изменения курса денежно-кредитной политики, - считает старший экономист Annex Wealth Management Брайан Джейкобсен. - Но причин для спешки у них нет".

ФРС США
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