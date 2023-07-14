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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард покидает свой пост

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Джеймс Буллард покидает пост президента Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса, который он занимал 15 лет.

Буллард завершает работу в качестве главы ФРБ немедленно, однако останется доступным для его руководства как советник до 14 августа, чтобы обеспечить плавную передачу дел, говорится в сообщении ФРБ Сент-Луиса, опубликованном в четверг.

Он не будет участвовать в ближайшем заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и прекратит все публичные выступления.

Временно исполняющим обязанности президента ФРБ Сент-Луиса становится Кэтлин О'Нил Пейзе, занимавшая пост первого вице-президента.

Буллард, которому в данный момент 62 года, мог бы оставаться на своем посту до 65 лет, то есть до начала 2026 года. В общей сложности он провел в ФРБ Сент-Луиса 33 года.

С 15 августа он займет пост декана школы бизнеса Университета Пердью.

Сент-Луис ФРБ Джеймс Буллард
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