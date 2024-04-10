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Fitch изменило прогноз по рейтингу Китая со "стабильного" на "негативный"

Fitch изменило прогноз по рейтингу Китая со "стабильного" на "негативный"
Фото: Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Китая на уровне "A+", изменив при этом его прогноз на "негативный" со "стабильного".

Ухудшение прогноза по рейтингу в пресс-релизе агентства связано с усилением рисков для финансового состояния Китая на фоне растущей неопределенности экономических перспектив. Эту неопределенность эксперты Fitch объясняют тем, что экономика страны, рост которой в значительной мере поддерживался за счет бума на рынке жилья, движется к новой модели развития, которую правительство считает более устойчивой.

Fitch ожидает, что бюджетная политика будет играть все более важную роль в поддержании экономического роста в ближайшие годы, что приведет к устойчивому повышению долговой нагрузки.

Рейтинг Китая на уровне "A+" поддерживается крупным размером и диверсифицированностью экономики страны, устойчивыми перспективами ее роста и важной ролью в глобальной торговле.

Согласно прогнозу Fitch, темпы экономического роста Китая в 2024 году замедлятся до 4,5% с 5,2% в 2023 году в связи с устойчивой слабостью рынка недвижимости и потребительских расходов.

Эксперты агентства ожидают, что рост будет составлять около 4,5% до 2028 года включительно.

Fitch Китай
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