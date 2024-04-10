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Владельцы ХКФ банка могут получить 5,4% в капитале Совкомбанка

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Совкомбанк для покупки ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк) увеличит уставный капитал на 5,7% - до 2,19 млрд рублей.

Как говорится в материалах Совкомбанка, он может разместить 1,173 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля.

Сейчас уставный капитал Совкомбанка составляет 2,07 млрд рублей, он состоит из 20,694 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля.

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Акции допэмиссии планируется разместить в пользу ООО "УК "Смарт капитал", действующего в качестве доверительного управляющего комбинированным ЗПИФ "Финансовая независимость", отмечается в материалах. Единственным владельцем УК, по данным ЕГРЮЛ, является Ибрагим Загидулин (ранее ему принадлежало 9,9% ХКФ банка).

Таким образом, владельцы ХКФ банка могут получить 5,36% в увеличенном капитале Совкомбанка.

Цена размещения акций допэмиссии будет определена позднее.

Акционеры Совкомбанка рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала на внеочередном собрании 2 мая. Дата закрытия реестра акционеров для участия в собрании - 9 апреля 2024 года.

Основным собственником ХКФ банка с долей 99,98% является компания "Хоум капитал" (ее учредители не раскрываются). Она получила 49,5% ХКФ банка в январе 2023 года. До этого бывший глава РТС Иван Тырышкин владел 9,91% банка, Виолетта Чайка, Ибрагим Загидулин, Дмитрий Чемендряков и Елена Мартыненко по 9,9% каждый.

Доля "Хоум капитала" в ХКФ банке выросла почти вдвое после погашения казначейских акций.

Совкомбанк объявил о планах купить ХКФ банк в середине февраля 2024 года. Сделку планируется закрыть до конца 2024 года. На первом этапе Совкомбанк планирует выкупить 51% акций ХКФ банка за счет допэмиссии своих акций в размере 5% уставного капитала (чуть больше 15 млрд рублей). На втором этапе - до конца 2024 года - Совкомбанк приобретет оставшиеся 49% акций ХКФ банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов.

Для оплаты второй части сделки могут быть использованы средства, привлеченные в рамках IPO Совкомбанка, сообщил ранее первый зампред правления банка Сергей Хотимский. Общий размер IPO в декабре 2023 года составил 11,5 млрд рублей (с учетом стабилизационного пакета, без него - 10 млрд рублей).

Совкомбанк по итогам 2023 года с активами в 3,212 трлн рублей занимал 9-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", ХКФ банк с активами в 309 млрд рублей - 32-е место в этом рэнкинге.

Совкомбанк ХКФ банк Хоум капитал
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