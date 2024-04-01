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Совкомбанк получил разрешения регуляторов на покупку ХКФ банка

Совкомбанк получил разрешения регуляторов на покупку ХКФ банка
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Совкомбанк получил разрешения ЦБ РФ и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на покупку ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк).

Как говорится в сообщении Совкомбанка, ХКФ банк будет консолидирован в его отчетности за первый квартал 2024 года. Ее Совкомбанк планирует опубликовать в мае.

Вместе с тем, технически сделка будет закрыта после регистрации дополнительной эмиссии Совкомбанка для оплаты покупки ХКФ банка.

ЭкономикаСовкомбанк ожидает одобрения регуляторами сделки по покупке ХКФ-банка до конца мартаЧитать подробнее

Приобретение этого актива позволит Совкомбанку обеспечить рост клиентской базы на 50%, розничного кредитного портфеля - на 25%, депозитов физлиц - на 20%, отмечается в сообщении.

Совкомбанк в середине февраля объявил о планах купить ХКФ банк. Сделку планируется закрыт‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ь до конца 2024 года. На первом этапе Совкомбанк планирует выкупить 51% акций ХКФ банка за счет допэмиссии своих акций в размере 5% уставного капитала (чуть больше 15 млрд рублей). На втором этапе - до конца 2024 года - Совкомбанк приобретет оставшиеся 49% акций ХКФ банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов.

Оценка ХКФ банка в рамках сделки составила 80% от капитала банка (без учета вечных облигаций и дивидендов за 2023 год).

Совкомбанк по итогам 2023 года с активами в 3,212 трлн рублей занимал 9-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", ХКФ банк с активами в 309 млрд рублей - 32-е место в этом рэнкинге.

Совкомбанк ФАС ХКФ банк
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