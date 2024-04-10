Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Калининградская "Русская улитка" начала промышленное производство черной икры

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Русская улитка" (Калининградская область) получило первую партию черной икры - более 700 граммов икры стерляди, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

"Предприятие специализируется на переработке живой улитки, а с 2013 года вторым направлением деятельности компании стало разведение стерляди и осетра. На первом заборе черной икры присутствовали губернатор области Антон Алиханов и министр сельского хозяйства региона Артем Иванов", - говорится в пресс-релизе.

Компания сумела вырастить в системе УЗВ (установки замкнутого водоснабжения) маточное стадо двух видов осетровых: 500 единиц стерляди возрастом 7-8 лет и 1500 сибирского осетра возрастом 6-7 лет. На предприятии имеется возможность делать исследования УЗИ-сканером для определения пола рыбы и степени зрелости половых продуктов.

В целом от каждой самки стерляди планируют получать до 800 граммов деликатеса в год. По оценке специалистов, хозяйство будет вырабатывать до 100 кг черной икры стерляди ежегодно.

В 2025 году предприятие планирует получить первую черную икру осетра.

По словам гендиректора компании Валерия Овчинникова, в год хозяйство намерено получать до 1 тонны черной осетровой икры. Приобрести ее можно будет и непосредственно на самой акваферме, на базе которой будет создана агротуристическая площадка. Здесь можно будет посмотреть на процесс выращивания осетров, стерляди и улиток, увидеть производство черной икры и продегустировать ее на месте.

Пресс-служба отмечает, что ежегодно "Русская улитка" перерабатывает до 75 тонн живой улитки в год. Товарная рыба, выращенная на предприятии, реализуется в живом и охлажденном виде в торговых сетях и ресторанах региона.

На сегодняшний день на акваферме имеется 45 бассейнов объемом 350 кубометров, две кислородные установки мощностью 280 литров кислорода в минуту. Все это дает возможность выращивать до 20 тонн товарной рыбы в год.

Калининградская область Антон Алиханов Валерий Овчинников Русская улитка Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Chery в 2023 г. нарастила выручку в России в 3,8 раза, до рекорда для рынка

Госдума приняла закон о размере оплаты сверхурочной работы

Госдума приняла закон о размере оплаты сверхурочной работы

Суд принял решение о принудительной ликвидации Киви банка

Суд принял решение о принудительной ликвидации Киви банка

Набиуллина заявила, что инфляция в РФ прошла свой пик

Набиуллина заявила, что инфляция в РФ прошла свой пик

Офисы ХКФ банка переходят под бренд Совкомбанка

Суд ЕС постановил снять санкции с Авена и Фридмана

Суд ЕС постановил снять санкции с Авена и Фридмана

Fitch изменило прогноз по рейтингу Китая со "стабильного" на "негативный"

Fitch изменило прогноз по рейтингу Китая со "стабильного" на "негативный"

Рубль утром не проявил активности к доллару и юаню на фоне стабилизации нефти

Рубль утром не проявил активности к доллару и юаню на фоне стабилизации нефти
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });