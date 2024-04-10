Калининградская "Русская улитка" начала промышленное производство черной икры

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Русская улитка" (Калининградская область) получило первую партию черной икры - более 700 граммов икры стерляди, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

"Предприятие специализируется на переработке живой улитки, а с 2013 года вторым направлением деятельности компании стало разведение стерляди и осетра. На первом заборе черной икры присутствовали губернатор области Антон Алиханов и министр сельского хозяйства региона Артем Иванов", - говорится в пресс-релизе.

Компания сумела вырастить в системе УЗВ (установки замкнутого водоснабжения) маточное стадо двух видов осетровых: 500 единиц стерляди возрастом 7-8 лет и 1500 сибирского осетра возрастом 6-7 лет. На предприятии имеется возможность делать исследования УЗИ-сканером для определения пола рыбы и степени зрелости половых продуктов.

В целом от каждой самки стерляди планируют получать до 800 граммов деликатеса в год. По оценке специалистов, хозяйство будет вырабатывать до 100 кг черной икры стерляди ежегодно.

В 2025 году предприятие планирует получить первую черную икру осетра.

По словам гендиректора компании Валерия Овчинникова, в год хозяйство намерено получать до 1 тонны черной осетровой икры. Приобрести ее можно будет и непосредственно на самой акваферме, на базе которой будет создана агротуристическая площадка. Здесь можно будет посмотреть на процесс выращивания осетров, стерляди и улиток, увидеть производство черной икры и продегустировать ее на месте.

Пресс-служба отмечает, что ежегодно "Русская улитка" перерабатывает до 75 тонн живой улитки в год. Товарная рыба, выращенная на предприятии, реализуется в живом и охлажденном виде в торговых сетях и ресторанах региона.

На сегодняшний день на акваферме имеется 45 бассейнов объемом 350 кубометров, две кислородные установки мощностью 280 литров кислорода в минуту. Все это дает возможность выращивать до 20 тонн товарной рыбы в год.