Ведущие производители говядины в РФ в 2023 г. увеличили убытки

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Ведущие производители говядины в РФ - "Брянская мясная компания" (АПХ "Мираторг") и "Заречное" - в 2023 году не только не смогли выйти из убыточной зоны, но нарастили чистый убыток, сообщается в их отчетности. В то же время еще одному производителю говядины - компании "Оренбив" - впервые удалось получить чистую прибыль.

Чистый убыток "Брянской мясной компании" в 2023 году составил 2,37 млрд рублей против 795,8 млн рублей в 2022 году. В то же время выручка выросла до 54,262 млрд рублей с 46,444 млрд рублей годом ранее, прибыль от продаж - до 933,4 млн рублей с 700,9 млн рублей соответственно.

"Мираторг" реализует долгосрочную стратегию по увеличению производства отечественного мяса в рамках полного цикла "от поля до прилавка". Более чем на 100 фермах в Брянской, Калужской, Орловской, Смоленской, Тульской и Калининградской областях содержится 850 тыс. голов скота, работают три площадки зернового откорма. Ближайшие перспективы связаны с увеличением поголовья крупного рогатого скота мясных пород до 1 млн голов.

Компания "Заречное" (Воронежская область), созданная бизнесменом Сергеем Ниценко в 2008 году, в 2023 году также увеличила чистый убыток - до 2,2 млрд рублей с 1,6 млрд рублей в 2022 году. Убыток от продаж составил 803,7 млн рублей против прибыли в 216,5 млн рублей годом ранее.

Выручка компании увеличилась на 21%, до 8,426 млрд рублей с 6,956 млрд рублей соответственно.

Компания объединяет девять ферм по выращиванию молодняка, фидлот (откормочная площадка) на 70 тыс. животных единовременного содержания. Общее поголовье составляет 105 тыс. голов. "Заречное" также владеет мясокомбинатом, мощности которого рассчитаны на производство 40 тыс. тонн продукции в год и элеватором для единовременного хранения 30 тыс. тонн зерна. Земельный банк превышает 100 тыс. га.

В то же время еще одному крупному производителю говядины в РФ - "Оренбив" (Оренбургская область, через ТПФ "Каскад" принадлежит итальянской Inalca) - удалось завершить 2023 год, хоть с небольшой, но чистой прибылью - 720 тыс. рублей против чистого убытка в 15,8 млн рублей годом ранее.

Выручка компании повысилась до 4,992 млрд рублей с 4,141 млрд рублей в 2022 году, прибыль от продаж составила 185,8 млн рублей против убытка в 131,9 млн рублей в 2022 году.

Завод компании рассчитан на убой до 100 тыс. голов скота в год.

По данным Росстата, в 2023 году производство крупного рогатого скота в сельхозорганизациях РФ составило 1,1 млн тонн, что на 6,9% больше, чем в 2022 году. Поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях на конец года насчитывало 7,774 млн голов, что соответственно на 2% меньше.