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Инфляция в РФ в марте составила 0,39%, годовая выросла до 7,72%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Инфляция в России в марте 2024 года составила 0,39% после 0,68% в феврале и 0,86% в январе, сообщил в среду Росстат.

За I квартал 2024 года цены выросли на 1,95% (в марте 2023 года инфляция составила 0,37%, а за январь-март 2023 года - 1,67%).

Инфляция в марте 2024 года незначительно превысила ожидания аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,35%, а также оказалась выше недельных данных Росстата, которые считались по более узкому набору товаров и услуг (недельная динамика выводила примерно на 0,3% за месяц).

Годовая инфляция, по данным Росстата, в марте немного ускорилась - до 7,72% (аналитики ожидали 7,7%) с 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря 2023 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в марте 2024 года составил 100,60% (в феврале 2024 - 100,54%). В годовом выражении базовый индекс цен в марте увеличился до 107,84% со 107,59% в феврале.

Продовольственные товары в марте подорожали на 0,17% (в годовом сравнении - подорожали на 8,12%). При этом плодоовощная продукция снизилась в цене в марте на 2,09% (в годовом выражении - выросла на 13,03%).

Непродовольственные товары в марте подорожали на 0,27% (в годовом сравнении - выросли в цене на 6,73%).

Услуги в марте выросли в цене в среднем на 0,83% (в годовом выражении - подорожали на 8,30%).

В марте существенно снизились цены на огурцы - на 21,7%. Одновременно выросли цены на свеклу - на 7,6%, морковь - на 4,4%, помидоры - на 4,3%, капусту - на 3,9%.

Среди других продовольственных товаров в марте значительно выросли цены на баранину - на 3,2%, масло оливковое - на 2,8%, сахарный песок - на 2,4%, соки фруктовые - на 1,8%, горох и фасоль - на 1,5%, говядину, сельдь соленую, крупу манную, коньяк - на 1,4%.

Одновременно в марте подешевели куриные яйца - на 2,3% и гречневая крупа - на 1,5%.

Цены на дизельное топливо в марте выросли на 0,2%, бензин автомобильный - на 0,1%.

Среди строительных материалов выросли цены: на плиты ДСП - на 2,2%, доски обрезные - на 1,4%.

Снизились цены в марте на смартфоны - на 2,8%, легковые автомобили отечественные новые - на 1,7%, машины стиральные - на 1,6%, холодильники - на 1,1%.

Среди услуг в марте больше всего подорожал зарубежный туризм - на 4,83%, авиаперелет экономическим классом вырос в цене на 2,0%.

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен со 2 по 8 апреля.

Инфляция в РФ со 2 по 8 апреля ускорилась до 0,16% с 0,10% с 26 марта по 1 апреля после 0,11% с 19 по 25 марта и 0,06% с 12 по 18 марта.

С начала месяца рост цен в РФ к 8 апреля составил 0,17%, с начала года - 2,12%.

Из данных за 8 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 8 апреля ускорилась до 7,75% с 7,72% на конец марта, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 7,79%, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Плодоовощная продукция со 2 по 8 апреля подорожала на 0,2% (неделей ранее было сокращение цен на 0,6%), в том числе свекла стала дороже на 5,0%, морковь - на 2,3%, помидоры и яблоки -на 1,0%. Одновременно снизились цены на огурцы - на 2,0%, лук - на 0,2% и картофель - на 0,1%.

За период со 2 по 8 апреля значительно выросли цены: на баранину - на 1,1%, сахарный песок - на 0,8%, сосиски, сардельки, масло сливочное, молоко стерилизованное, сметану, хлеб, печенье и водку - на 0,4%.

В то же время снизились цены на крупу гречневую - на 0,3%, свинину и яйца куриные - на 0,2%.

Среди непродовольственных товаров выросли за неделю цены на плиты ДСП - на 0,7%, электропылесосы - на 0,6%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо увеличились на 0,2%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом за неделю снизилась на 0,2% (неделей ранее - снизилась на 0,1%).

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 22 марта принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%, оставив в целом неизменной и тональность своего заявления (по сути нейтральный сигнал).

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге сообщила, что вариантов кроме сохранения ставки не было.

"Мы более подробно обсуждали возможную траекторию и сигнал по ставке. Потому что были те, кто считает, что снижение инфляции уже приобретает устойчивый характер. Но были и те, кто считает, что выросли инфляционные риски. Поэтому мы обсуждали разные варианты. Но также большинство, практически консенсус, был за сохранение нынешнего нейтрального сигнала по ключевой ставке", - отметила Набиуллина.

Наметившиеся дезинфляционные тренды пока не убедили ЦБ в том, что смягчение ДКП можно будет начать раньше второго полугодия.

"Мы обсуждали траекторию ключевой ставки. К снижению можно будет приступить после того, как для нас будет убедительным устойчивое снижение инфляции. Пока, по нашей оценке, это произойдет скорее во второй половине года", - сказала 22 марта Набиуллина, повторив сигнал про второе полугодие в ходе выступления в Госдуме 8 апреля.

ЦБ 22 марта подтвердил свой прогноз по инфляции в РФ на 2024 год на уровне 4,0-4,5%.

Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по инфляции в 2024 году составляет 5,3%.

Росстат инфляция
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