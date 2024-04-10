Компания из США в кассации не смогла добиться подключения к СПФС Банка России

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций об отказе в подключении компании-нерезидента из США к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

10 февраля прошлого года американская "Гэсойл Интернэшенал" направила в ЦБ документы для подключения к СПФС. Позднее, 31 марта, Банк России отказал компании. В связи с этим компания обратилась в суд. Суд первой инстанции поддержал решение ЦБ и 6 октября отказал "Гэсойл Интернэшенал" в обязательном включении в справочник пользователей СПФС. По этой причине 30 октября компания подала апелляционную жалобу. Апелляция в декабре оставила в силе решение арбитражного суда без изменений.

"Суды учли, что пользователю СПФС доступен полный перечень других пользователей системы, в связи с чем Банк России осуществляет подключение к СПФС, ориентируясь в том числе на содержание перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц", - говорится в постановлении кассации.

Так как страной нахождения "Гэсойл Интернэшенал" являются Соединенные Штаты Америки, отнесенные распоряжением правительства 430-р к числу иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, суды пришли к выводу, что своим отказом Банк России не нарушил российское законодательство.

Кроме того, подключение к СПФС - это не обязанность ЦБ, он может принимать решения о подключении нового участника самостоятельно. Таким образом, кассация не нашла оснований для отмены или изменения принятых по делу судебных актов.

Система передачи финансовых сообщений - это аналог SWIFT, который обеспечивает бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри России, так и за ее пределами. СПФС появилась в ответ на первую волну антироссийских санкций в 2014 году.

По данным ЦБ, пользователями СПФС по итогам 2023 года было 556 организаций, более четверти из них (159 организаций) составили нерезиденты из 20 стран. Ранее регулятор публиковал подробный список участников СПФС на своем сайте, но он был скрыт в апреле 2022 года, после новой волны санкций, в том числе в отношении крупнейших российских банков.