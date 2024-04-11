Brent подорожала до $90,59 за баррель

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно растут утром в четверг после значительного подъема накануне, вызванного опасениями удара Ирана по Израилю.

К 8:02 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,11 (0,12%), до $90,59 за баррель. В среду Brent подорожала на $1,06 (1,2%), до $90,48 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,1 (0,12%), до $86,31 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,98 (0,1%), до $86,21 за баррель.

США и их союзники полагают, что Иран или связанные с ним структуры могут в скором времени атаковать правительственные и военные цели на территории Израиля в ответ на удар по посольству Ирана в Сирии.

Рост цен на нефть сдерживается оптимизмом в отношении возможного перемирия Израиля с ХАМАС. В Иерусалиме заявили, что в переговорах о прекращении огня достигнут прогресс, хотя ХАМАС эту информацию опровергает.

"Напряженность между Израилем и ХАМАС велика, и хотя стороны как никогда близки к переговорам о перемирии, остается риск дальнейшей эскалации конфликта и его перекидывания на другие страны региона", - отметили аналитики Sevens Report Research.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,84 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Общий уровень запасов достиг максимальных с прошлого июля 457,26 млн баррелей. Резервы бензина выросли на 715 тысяч баррелей, дистиллятов - на 1,66 млн баррелей.

Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 2,9 млн баррелей, а также сокращение резервов бензина на 1,4 млн баррелей и дистиллятов - на аналогичную величину.