Суд отказал в аресте имущества 8 экс-руководителей банка "Миръ" на 1,4 млрд руб.

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в конце марта отклонил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о принятии мер обеспечения по иску агентства о привлечении к субсидиарной ответственности восьми бывших руководителей московского банка "Миръ".

В размещенном на сайте определении отмечается, что суд, изучив материалы дела, "приходит к выводу, что заявленные меры не являются соразмерными требованиям в рамках обособленного спора, не обеспечивают баланс интересов сторон".

Заявление АСВ о принятии мер обеспечения поступило в суд 14 марта.

Ранее сообщалось, что суд 2 февраля по иску АСВ привлек к субсидиарной ответственности восемь бывших руководителей банка и решил солидарно взыскать с них 1,4 млрд рублей.

Ответчиками по иску стали в том числе бывшие предправления Олег Демидович и Георгий Заремба, а также экс-председатель совета директоров Анатолий Шепель.

ЦБ РФ 19 декабря 2016 года издал приказ об отзыве лицензии у банка "Миръ". Арбитражный суд Москвы 17 апреля 2017 года по заявлению ЦБ РФ признал банк "Миръ" несостоятельным (банкротом), открыл конкурсное производство в отношении должника и утвердил конкурсным управляющим госкорпорацию "АСВ".

Активы банка "Миръ" равнялись 211 млн рублей при величине обязательств более 1,6 млрд рублей, говорилось в пресс-релизе ЦБ РФ, распространенном 1 июня 2017 года.

Временная администрация установила, что под видом размещения денежных средств на корреспондентском счете в банке-нерезиденте из банка "Миръ" были выведены денежные средства в размере более 1,9 млрд рублей.

Информация о сомнительных операциях бывшего руководства и собственников банка направлена Центробанком в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет, говорилось в сообщении регулятора.

АКБ "Миръ" по итогам третьего квартала 2016 года занял 421-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".