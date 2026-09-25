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Бывший владелец банка "Миръ" Миронов приговорен к 14 годам колонии за растрату

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы приговорил к 14 годам колонии бывшего владельца коммерческого банка "Миръ" Александра Миронова и к 5 годам условно советника банка Татьяну Пинчук по делу о растрате, сообщил Мосгорсуд.

"По совокупности преступлений окончательно Миронова приговорили к 14 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тыяч рублей, Пинчук - к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Приговор был вынесен 24 сентября.

Суд также удовлетворил гражданский иск и взыскал в счет возмещения материального вреда солидарно с осужденных в пользу Агентства по страхованию вкладов свыше 612 млн рублей.

Как сообщали СМИ, Миронов и Пинчук обвинялись в хищении 612 млн рублей средств банка путем выдачи кредитов фиктивным фирмам. Средства в итоге выводились на счета в зарубежных банках.

Банк России отозвал лицензию у банка "Миръ" 19 декабря 2016 года издал приказ об отзыве лицензии у банка "Миръ". Арбитражный суд Москвы 17 апреля 2017 года по заявлению ЦБ признал банк "Миръ" несостоятельным (банкротом), открыл конкурсное производство в отношении должника и утвердил конкурсным управляющим госкорпорацию АСВ.

Банк России АСВ Александр Миронов Миръ Савеловский суд Татьяна Пинчук
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