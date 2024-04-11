Просрочки по кредитным картам в США достигли рекорда в IV квартале 2023 года

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Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Доля кредитных карт в США, владельцы которых просрочили обязательные платежи на 30 дней и более, в четвертом квартале 2023 года составила почти 3,5%, что стало максимальным показателем за всю историю ведения статистики, то есть с 2012 года.

Как говорится в отчете Федерального резервного банка Филадельфии, показатель вырос примерно на 30 базисных пунктов (б.п.) по сравнению с предыдущим кварталом.

"Трудности, с которыми сталкиваются держатели кредитных карт, также отражаются в характере платежей, - отмечается в отчете. - Доля счетов, по которым производятся только минимальные платежи, увеличилась на 34 б.п. и обновила рекорд".

Американцы стали более активно пользоваться кредитными картами на фоне высокой инфляции и роста стоимости жизни. Задолженность около 10% владельцев карт впервые превысила $5,2 тысячи в четвертом квартале, а около четверти впервые превысили отметку в $2 тысячи.

Примерно треть владельцев карт полностью закрывает свою задолженность каждый месяц, говорится в отчете.