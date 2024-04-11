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Минфин не поддержал идею освободить от налогов долгосрочные вклады

ЦБ РФ, наоборот, одобряет это предложение

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Минфин не поддерживает идею освобождения от налогообложения долгосрочных вкладов граждан, так как это помешает притоку инвестиций в долгосрочные рыночные инструменты, заявил замминистра финансов Иван Чебесков.

"Мы не поддерживаем данное предложение об отказе. На наш взгляд, нужно стимулировать граждан больше инвестировать в инструменты долгосрочных инвестиций. На наш взгляд, освобождение вкладов будет противоречить этой цели", - сообщил Чебесков журналистам в кулуарах съезда Ассоциации банков России.

Банк России, наоборот, поддерживает предложение освободить от налогообложения длинные вклады.

"Анатолий Геннадьевич (Аксаков, глава комитета Госдумы по финрынку - ИФ) недавно говорил о том, что нужно освободить длинные вклады от налога, и Минфин это предлагал. Мы это в целом поддерживаем. Как и с таксономией, нужны встречные усилия, чтобы длинные вклады стали популярными", - заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на съезде ассоциации.

Минфин ЦБ РФ
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