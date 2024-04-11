Число заявок на пособие по безработице в США снизилось больше прогноза

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 11 тысяч - до 211 тысяч, сообщило Минтруда США.

По пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 222 тысячи, а не 221 тысячу как сообщалось прежде.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение числа заявок до 215 тысяч с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, сократилось до 214,25 тысячи с 214,5 тысячи неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 30 марта, увеличилось до 1,817 млн с 1,789 млн неделей ранее.