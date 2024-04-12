Нефть Brent подорожала до $90,2 за баррель

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть возобновили рост в пятницу на фоне новой волны опасений по поводу возможной атаки Ирана на Израиль.

Ранее США и их союзники предупредили о высокой вероятности атаки Ирана на правительственные и военные цели на территории Израиля в ответ на удар по иранскому посольству в Сирии. Газета The Wall Street Journal сообщила в четверг со ссылкой на информированные источники, что атака произойдет в следующие 24-48 часов.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 по московскому времени составляет $90,22 за баррель, что на $0,48 (0,53%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $0,74 (0,8%), до $89,74 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,61 (0,72%), до $85,63 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $1,19 (1,4%), до $85,02 за баррель.

"Угроза вмешательства Ирана, вероятно, будет поддерживать тенденцию к росту цен на нефть, - отмечает аналитик Saxo Bank Capital Markets в Сингапуре Чару Чанана. - Однако повышательный тренд на рынке окажется под угрозой, если эскалации геополитических рисков удастся избежать".

Внимание трейдеров в пятницу также направлено на ежемесячный обзор Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти.