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Потребительские цены в Германии в марте выросли на 2,3%, как и прогнозировалось

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте 2024 года увеличились на 2,3% в годовом выражении после роста на 2,7% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,6%.

В феврале в помесячном выражении был отмечен рост на 0,6%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,3% в годовом выражении и подъем на 0,6% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в марте увеличились на 2,2% в годовом выражении. Относительно февраля они поднялись на 0,4%.

Эксперты ожидали подъема на 2,2% в годовом выражении и подъема на 0,4% в помесячном.

Германия
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