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Американские чиновники подтвердили кражу электронной переписки между Microsoft и властями США

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Хакерская группировка, которая, по утверждению американских чиновников, якобы связанная с Россией, похитила электронную переписку между правительственными учреждениями США и компанией Microsoft, сообщает телеканал CNN.

Microsoft уведомила несколько федеральных ведомств о том, что хакеры, возможно, украли электронные письма, которые содержали регистрационную информацию такую, как имена пользователей или пароли, заявил журналистам высокопоставленный сотрудник Агентства по кибербезопасности и защиты инфраструктуры США (CISA) Эрик Голдштейн.

По его словам, пока нет доказательств того, что хакеры использовали украденные учетные данные для успешного взлома федеральных компьютерных систем.

CISA в четверг обнародовала "чрезвычайную директиву", которая предписывает ведомствам, потенциально пострадавшим от хакерской атаки, усилить защиту.

Агентство описало взлом как "неприемлемый риск" для ведомств.

Microsoft впервые сообщила о взломе в январе, но власти только сейчас признали, что переписка чиновников и сотрудников компании попала в руки хакеров, отмечается в публикации.

США Microsoft
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