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Еврокомиссия одобрила план Illumina по продаже Grail

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия одобрила план американской Illumina Inc. по продаже разработчика тестов для выявления рака Grail, сообщила пресс-служба ЕК.

В результате продажи Grail станет независимой, что позволит ей остаться жизнеспособным игроком рынка, отметил регулятор.

Illumina закрыла сделку по покупке Grail в 2021 году, в тот период, когда Еврокомиссия проводила ее углубленную проверку, что было нарушением антимонопольных правил ЕС. В сентябре 2022 года ЕК приняла решение о запрете сделки, посчитав, что объединение компаний будет сдерживать инновации и ухудшит потребительский выбор в сегменте тестов для раннего выявления рака. В октябре 2023 года регулятор потребовал от Illumina выделить Grail в самостоятельную компанию, восстановив ситуацию, существовавшую до закрытия сделки.

В декабре Illumina сообщила, что проведет выделение Grail за счет ее продажи третьей стороне или сделки на рынке капитала. Компания намерена завершить этот процесс к концу второго квартала 2024 года.

Еврокомиссия Illumina Grail США
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