Биотехнологическая Illumina продаст Grail в соответствии с решением ЕК

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Американская Illumina Inc. продаст разработчика тестов для выявления рака Grail в соответствии с решением Еврокомиссии (ЕК).

"Мы привержены быстрому отделению Grail таким образом, чтобы технологии компании продолжали приносить пользу пациентам", - говорится в пресс-релизе Illumina.

Illumina закрыла сделку по покупке Grail в 2021 году, в тот период, когда европейский регулятор осуществлял ее углубленную проверку, что является нарушением антимонопольных правил ЕС. В сентябре 2022 года ЕК приняла решение о запрете сделки, посчитав, что объединение компаний будет сдерживать инновации и ухудшит потребительский выбор в сегменте тестов для раннего выявления рака. В октябре этого года регулятор потребовал от Illumina выделить Grail в самостоятельную компанию, восстановив ситуацию, существовавшую до закрытия сделки.

В воскресенье Illumina сообщила, что проведет выделение Grail за счет ее продажи третьей стороне или сделки на рынке капитала. Компания намерена завершить этот процесс к концу второго квартала 2024 года.

Федеральная торговая комиссия (FTC) США также подавала судебный иск, чтобы заблокировать сделку. В пятницу американский суд признал, что сделка Illumina и Grail нарушает антимонопольное законодательство. Суд, однако, отправил дело на дополнительное рассмотрение, посчитав, что регулятор применял неверные стандарты для внутренней оценки сделки.

В сообщении Illumina отмечается, что компания изучила постановление суда и приняла решение не подавать новых апелляций.

Grail была создана Illumina в 2016 году и выделена из нее позднее в самостоятельную компанию. В сентябре 2020 года Illumina объявила о намерении выкупить Grail обратно за $8 млрд и закрыла сделку в августе 2021 года.

Illumina является ведущим мировым поставщиком продуктов и услуг в области генетического тестирования. Акции компании подешевели на 37% с начала текущего года.