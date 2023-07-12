ЕК оштрафовала биотехнологическую Illumina на 432 млн евро за сделку с Grail

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия оштрафовала американскую биотехнологическую компанию Illumina Inc. на 432 млн евро за закрытие сделки по приобретению Grail Inc. без получения одобрения антимонопольных органов, пишет CNBC.

Illumina завершила сделку по покупке Grail, разрабатывающей тесты для выявления рака на ранних стадиях, за $7,1 млрд в августе 2021 года, несмотря на возражения Федеральной торговой комиссии (FTC) США и опасения по поводу нарушения антимонопольного законодательства в Европе.

Штраф составляет максимально возможные 10% глобальной выручки Illumina и является рекордным в истории наказаний, наложенных Еврокомиссией за нарушение правил в сфере слияний и поглощений.

Представитель Illumina сообщил о намерении компании обжаловать решение Еврокомиссии, назвав его "незаконным, неуместным и непропорциональным". Фирма считает, что у европейского регулятора нет полномочий блокировать сделку между двумя американскими компаниями. Окончательное решение по апелляции ожидается в конце 2023 или в начале 2024 года.

При этом компания ожидала такого решения и заранее отложила на покрытие возможного штрафа сумму в размере $453 млн.

Акции Illumina дешевеют на 0,25% в ходе предварительных торгов в среду. С начала года капитализация компании снизилась на 8,6%, до $29,1 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 15,6%.