Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Президент Гайаны предложил Chevron войти в нефтедобывающий проект на $150 млрд

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент Гайаны Ирфаан Али приветствовал бы вхождение американской Chevron Corp. в капитал оператора проекта Stabroek Block по добыче нефти у берегов государства. Али сообщил об этом Financial Times.

Stabroek Block - одно из самых "денежных" месторождений, открытых в последние десятилетия, отмечает газета. ExxonMobil принадлежат 45% в его операторе, Hess Corp. - 30%, китайской CNOOC - 25%.

В октябре 2023 года Chevron договорилась о покупке Hess за $53 млрд, в том числе для участия в этом проекте, стоимость которого превышает $150 млрд.

В марте этого года стало известно, что Exxon подала иск в Международную торговую палату в Париже, чтобы отстоять право преимущественной покупки доли Hess в Stabroek.

Exxon убеждена, что к сделке Chevron и Hess применимо положение соглашения участников гайанского проекта о приоритетном праве Exxon и CNOOC на выкуп доли в нефтяном месторождении.

Глава Exxon Даррен Вудс заявлял, что приобретение доли Hess в Stabroek - "один из вариантов" для Exxon в случае удовлетворения иска.

По мнению Али, наращивание доли Exxon может вызвать опасения в отношении конкуренции. "Мы считаем, что партнерство работает хорошо", - пояснил он.

При этом вопрос о вхождении в проект еще одной крупной компании предстоит решать действующим партнерам, сказал президент. С его точки зрения, было бы хорошо, если бы "крупнейшие операторы из США работали в Гайане".

Во вторник состоится голосование акционеров Hess по вопросу сделки с Chevron. Существенного перевеса в пользу какого-либо результата не ожидается, при этом все больше инвесторов выражают опасения в связи с транзакцией, пишет FT.

Exxon ранее дала понять, что не собирается перебивать заявку Chevron.

Chevron ExxonMobil США Ирфаан Али Hess Stabroek Гайана
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минсельхоз РФ пока не планирует пересмотр прогноза по экспорту и урожаю зерна

Brent подорожала до $82,6 за баррель

МТС банк летом опробует сервис беспроцентной рассрочки

Курс евро опустился ниже 96 рублей впервые с 30 января

В России начались продажи собранных на калужском заводе "ПСМА Рус" Citroёn С5 Aircross

Сбер не заметил оттока средств физлиц из-за закона о бесплатных переводах

Сбер не заметил оттока средств физлиц из-за закона о бесплатных переводах

Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с 30 января

ФАС проанализирует тарифы аэропортов

Глава ВТБ Костин не видит оснований для повышения ставки Банка России

Глава ВТБ Костин не видит оснований для повышения ставки Банка России

Число быстрорастущих компаний в РФ увеличилось в 1,7 раза по итогам 2019-2023 гг.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });