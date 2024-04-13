Правительство РФ установило для резидентов САР правила продления срока на выход из инореестров

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ определило правила пролонгации срока на выход из иностранных реестров для компаний-резидентов российский специальных административных районов (САР): соответствующие решения будет принимать правительственная комиссия по иностранным инвестициям с учетом позиции Минэкономразвития и управляющей компании САР.

Соответствующее постановление №470 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" опубликовано 13 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

По общему правилу компании после "переезда" в САР должны в течение двух лет подтвердить выход из реестра юрлиц в стране своей прежней регистрации. Но исполнить это требование могут не все организации - из-за отказа во взаимодействии со стороны иностранных госорганов, зарубежных нотариусов, юристов и т.д., неоднократно признавали российские чиновники. В связи с этим в декабре 2023 года был принят закон, который позволил резидентам САР неоднократно продлевать срок "расставания" с прежней юрисдикцией через правкомиссию, если им "необоснованно или по независящим" от них причинам иностранными чиновниками было отказано в этой просьбе.

Согласно опубликованному постановлению, резиденты САР в статусе международных компаний смогут подавать в Минэкономразвития заявления о продлении им времени для выхода из иностранных реестров не ранее чем за два месяца до дедлайна. Необходимость этого нужно будет подтвердить свидетельствами о прекращении коммерческой и операционной деятельности иностранного юрлица в зарубежной юрисдикции. Кроме того, от международной компании потребуют запросить мотивированную позицию по этому вопросу от управляющей компании САР.

Минэкономразвития в течение 15 рабочих дней с момента получения такого комплекта документов направит их в правкомиссию. При этом министерство должно будет обозначить свое мнение по поводу того, целесообразно ли продлевать упомянутый срок для резидента САР.

Среди резидентов САР уже есть три организации, чья обязанность по исключению из иностранного реестра юрлиц была признана исполненной несмотря на отказы иностранных структур в этом действии. В начале января 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ в отношении МКАО "Вандл Холдингс Лимитед", МКООО "Адорабелла" и МКООО "Хлодвиг". Этот документ также допускает возможность расширения числа таких организаций: включаться в него резиденты САР будут президентом по представлению правительства РФ.